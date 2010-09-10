Возможен ли честный бизнес?
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Re: Возможен ли честный бизнес?
Вчера Медведев закрыл вопрос о горячей воде на радость россиянам. Так гордо смотрелся, чуть из штанов не выпригивал от собственной значимости. Теперь заживем! Рейтинг вырос, а население уже забыло, что ЖКУ с 1 января поднимается на 6,2 процента,главное чтобы вода была 60С.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:53
Re: Возможен ли честный бизнес?
Конечно возможен честный бизнес, главное быть нацеленным именно на него. Все в руках наших и нам решать, как вести бизнес-борьбу. Находите хороших партнеров, заказывайте качественную и правильную рекламу leo-media.ru, тогда и работать будете честно. При большом желании возможно все.
Re: Возможен ли честный бизнес?
Сначала нужно законы поменять, а потом о честном бизнесе говорить.
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