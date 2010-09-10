Возможен ли честный бизнес?

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Возможен ли честный бизнес?

Сообщение listen10 » 01 дек 2016, 00:25

Вчера Медведев закрыл вопрос о горячей воде на радость россиянам. Так гордо смотрелся, чуть из штанов не выпригивал от собственной значимости. Теперь заживем! Рейтинг вырос, а население уже забыло, что ЖКУ с 1 января поднимается на 6,2 процента,главное чтобы вода была 60С.
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Nistoverri
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:53

Re: Возможен ли честный бизнес?

Сообщение Nistoverri » Сегодня, 14:21

Конечно возможен честный бизнес, главное быть нацеленным именно на него. Все в руках наших и нам решать, как вести бизнес-борьбу. Находите хороших партнеров, заказывайте качественную и правильную рекламу leo-media.ru, тогда и работать будете честно. При большом желании возможно все.
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Grinii
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 15:34

Re: Возможен ли честный бизнес?

Сообщение Grinii » 33 минуты назад

Сначала нужно законы поменять, а потом о честном бизнесе говорить.
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