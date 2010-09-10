Возможен ли честный бизнес?
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Возможен ли честный бизнес?
Конечно возможен честный бизнес, главное быть нацеленным именно на него. Все в руках наших и нам решать, как вести бизнес-борьбу. Находите хороших партнеров, заказывайте качественную и правильную рекламу leo-media.ru, тогда и работать будете честно. При большом желании возможно все.
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