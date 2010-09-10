Возможен ли честный бизнес?
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Возможен ли честный бизнес?
Конечно возможен честный бизнес, главное быть нацеленным именно на него. Все в руках наших и нам решать, как вести бизнес-борьбу. Находите хороших партнеров, заказывайте качественную и правильную рекламу leo-media.ru, тогда и работать будете честно. При большом желании возможно все.
картриджи nv print
Свой магазин канцелярских товаров окупается за 1,5 года
Рынок канцелярских товаров традиционно делится на несколько различных сегментов, к которым относятся товары для детей школьного возраста и для студентов, бумага для офиса и офисные принадлежности, дорогие подарочные канцтовары и различная сувенирная продукция. Всего на рынке канцтоваров представлено почти четыре тысячи различных фирм, а крупнейшими среди них являются всего лишь четыре компании с общим оборотом свыше 100 миллионов долларов. Около 30 % корпоративного сегмента на рынке занимают мелкие компании, и не более 45 из них имеют оборот свыше двух миллионов долларов в год. Таким образом, даже при условии довольно высокой конкуренции и существования крупных игроков на рынке, у новичков есть все шансы занять свое место на рынке (пусть даже изначально небольшое, но с перспективой дальнейшего развития и расширения).
Ежегодная емкость российского рынка офисных товаров составляет до 2,5 млрд. долларов. Этот сегмент считается наиболее перспективным, наряду с канцелярией для школьников. Рост канцелярской отрасли, который составляет до 45 % в год, происходит большей частью за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса.
Специалисты советуют постоянно менять выкладку товаров. Так вы создадите ощущение более широкого выбора и облегчите процесс поиска необходимого товара. Сезонные товары, которые пользуются наибольшим спросом в определенный сезон (как правило, это товары для школы), выкладываются на самом заметном месте. По завершении сезона часть нераспроданного товара возвращается на склад, а часть распродается чуть ли не по закупочной цене. Не стоит жадничать и припрятывать его до следующего сезона. Часть продукции просто потеряет канцелярские товары свою актуальность (например, календари, ежедневники на определенный год, тетради с кумирами этого года на обложках и пр.), а часть после долгого хранения уже не будет выглядеть как новый товар.
По возможности старайтесь расширять ассортимент своего магазина. Можно включить в него, помимо канцелярии, учебные и детские книги, сувенирную и подарочную продукцию, мелкие игрушки, наклейки, календари, закладки и пр. Все это поможет увеличить прибыль (правда, и вложить придется несколько больше).
Получить предложения по открытию бизнеса, в этой сфере
Рынок канцелярских товаров традиционно делится на несколько различных сегментов, к которым относятся товары для детей школьного возраста и для студентов, бумага для офиса и офисные принадлежности, дорогие подарочные канцтовары и различная сувенирная продукция. Всего на рынке канцтоваров представлено почти четыре тысячи различных фирм, а крупнейшими среди них являются всего лишь четыре компании с общим оборотом свыше 100 миллионов долларов. Около 30 % корпоративного сегмента на рынке занимают мелкие компании, и не более 45 из них имеют оборот свыше двух миллионов долларов в год. Таким образом, даже при условии довольно высокой конкуренции и существования крупных игроков на рынке, у новичков есть все шансы занять свое место на рынке (пусть даже изначально небольшое, но с перспективой дальнейшего развития и расширения).
Ежегодная емкость российского рынка офисных товаров составляет до 2,5 млрд. долларов. Этот сегмент считается наиболее перспективным, наряду с канцелярией для школьников. Рост канцелярской отрасли, который составляет до 45 % в год, происходит большей частью за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса.
Специалисты советуют постоянно менять выкладку товаров. Так вы создадите ощущение более широкого выбора и облегчите процесс поиска необходимого товара. Сезонные товары, которые пользуются наибольшим спросом в определенный сезон (как правило, это товары для школы), выкладываются на самом заметном месте. По завершении сезона часть нераспроданного товара возвращается на склад, а часть распродается чуть ли не по закупочной цене. Не стоит жадничать и припрятывать его до следующего сезона. Часть продукции просто потеряет канцелярские товары свою актуальность (например, календари, ежедневники на определенный год, тетради с кумирами этого года на обложках и пр.), а часть после долгого хранения уже не будет выглядеть как новый товар.
По возможности старайтесь расширять ассортимент своего магазина. Можно включить в него, помимо канцелярии, учебные и детские книги, сувенирную и подарочную продукцию, мелкие игрушки, наклейки, календари, закладки и пр. Все это поможет увеличить прибыль (правда, и вложить придется несколько больше).
Получить предложения по открытию бизнеса, в этой сфере
http://o-keeper.ru/
канцелярские товары
купить спецодежду в Москве
Изготовление и продажа качественной спецодежды и обуви
От качества производственной униформы зависит множество факторов, в том числе безопасность труда и имидж компании. Вы можете купить спецодежду, обувь и ряд сопутствующих аксессуаров в интернет-магазине компании ООО «Альянс». У нас представлен широкий ассортимент товаров высокого качества, которые предлагаются оптом и в розницу с доставкой по Москве, России и СНГ.
В каталоге ООО «Альянс» имеются модели униформы, предназначенные для различных профессий. Все изделия изготовлены на собственном производстве. С помощью правильно подобранной в нашем интернет-магазине спецодежды можно сформировать благоприятное впечатление о Вашей компании и обеспечить удобство рабочего процесса для сотрудников.
Широкий ассортимент спецодежды для сотрудников
ООО «Альянс» предлагает владельцам медучреждений и производственных предприятий приобрести современную спецодежду по выгодным ценам. Осуществляется продажа товаров следующих наименований:
униформа для персонала;
обувь;
зимняя и летняя униформа;
противопожарное оборудование;
защитная купить спецодежду в Москве спецодежда;
средства индивидуальной защиты;
сопутствующий инвентарь.
В нашем интернет-магазине Вы подберете спецодежду для любого сезона; в каталоге представлены утепленные и «дышащие» летние модели. Благодаря удобному меню Вы быстро сориентируетесь в товарах и сможете осуществить покупку в течение короткого времени. Представленная спецодежда сопровождается подробным описанием с указанием материала, размера, цвета, маркировки и т. п. Ассортимент регулярно пополняется новыми моделями спецодежды, обуви и аксессуаров.
Преимущества заказа рабочей одежды оптом в ООО «Альянс»
Услуги по профессиональному пошиву спецодежды для сотрудников в Москве
ООО «Альянс» предлагает услуги по созданию уникальной корпоративной формы с логотипом Вашей компании. Мы также осуществляем пошив моделей спецодежды по индивидуальным эскизам, которые предоставляет клиент. Для нанесения фирменной символики используются проверенные технологии:
На протяжении многих лет мы сотрудничаем с различными предприятиями малого и среднего бизнеса как на территории России, так и за рубежом. За это время клиенты не раз убедились в прочности и высоком качестве предлагаемой ООО «Альянс» униформы. Кроме того, наши изделия отличаются практичным и стильным дизайном.
В нашем интернет-магазине Вы сможете купить спецодежду оптом крупной партией или заказать пошив по Вашим собственным образцам. Заказ спецодежды в Москве с сайта ООО «Альянс» осуществляется с понедельника по пятницу (8:00–17:00, Мск).
Изготовление и продажа качественной спецодежды и обуви
От качества производственной униформы зависит множество факторов, в том числе безопасность труда и имидж компании. Вы можете купить спецодежду, обувь и ряд сопутствующих аксессуаров в интернет-магазине компании ООО «Альянс». У нас представлен широкий ассортимент товаров высокого качества, которые предлагаются оптом и в розницу с доставкой по Москве, России и СНГ.
В каталоге ООО «Альянс» имеются модели униформы, предназначенные для различных профессий. Все изделия изготовлены на собственном производстве. С помощью правильно подобранной в нашем интернет-магазине спецодежды можно сформировать благоприятное впечатление о Вашей компании и обеспечить удобство рабочего процесса для сотрудников.
Широкий ассортимент спецодежды для сотрудников
ООО «Альянс» предлагает владельцам медучреждений и производственных предприятий приобрести современную спецодежду по выгодным ценам. Осуществляется продажа товаров следующих наименований:
униформа для персонала;
обувь;
зимняя и летняя униформа;
противопожарное оборудование;
защитная купить спецодежду в Москве спецодежда;
средства индивидуальной защиты;
сопутствующий инвентарь.
В нашем интернет-магазине Вы подберете спецодежду для любого сезона; в каталоге представлены утепленные и «дышащие» летние модели. Благодаря удобному меню Вы быстро сориентируетесь в товарах и сможете осуществить покупку в течение короткого времени. Представленная спецодежда сопровождается подробным описанием с указанием материала, размера, цвета, маркировки и т. п. Ассортимент регулярно пополняется новыми моделями спецодежды, обуви и аксессуаров.
Преимущества заказа рабочей одежды оптом в ООО «Альянс»
Услуги по профессиональному пошиву спецодежды для сотрудников в Москве
ООО «Альянс» предлагает услуги по созданию уникальной корпоративной формы с логотипом Вашей компании. Мы также осуществляем пошив моделей спецодежды по индивидуальным эскизам, которые предоставляет клиент. Для нанесения фирменной символики используются проверенные технологии:
На протяжении многих лет мы сотрудничаем с различными предприятиями малого и среднего бизнеса как на территории России, так и за рубежом. За это время клиенты не раз убедились в прочности и высоком качестве предлагаемой ООО «Альянс» униформы. Кроме того, наши изделия отличаются практичным и стильным дизайном.
В нашем интернет-магазине Вы сможете купить спецодежду оптом крупной партией или заказать пошив по Вашим собственным образцам. Заказ спецодежды в Москве с сайта ООО «Альянс» осуществляется с понедельника по пятницу (8:00–17:00, Мск).
http://o-keeper.ru/
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость