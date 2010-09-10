Возможен ли честный бизнес?
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Re: Возможен ли честный бизнес?
Да, я считаю, что вполне возможен. Само собой, издержки на такую "честность" сделают его более дорогим, но это не беда. По сути, если у вас уже есть какая то доходность, то ведение бухгалтерии становится обязательным. Можете зайти на https://voblake.by и посмотреть, какие сейчас есть облавные технологии, как все можно удобно и быстро реализовать на базе 1С. Об этом стоит задуматься
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