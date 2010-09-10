Сообщение ivanes » Сегодня, 14:57

До 20% ВВП России в теневом секторе. 39% работающих получают полностью или частичной зарплату в конвертах.10 трлн руб не учтены Росстатом в качестве дохода.Это честный бизнес? В тени строительство,оптовая и розничная торговля,банковские операции. 17 тыс граждан России получают 1 млн и более зарплату в мес.