Возможен ли честный бизнес?
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Re: Возможен ли честный бизнес?
Да, я считаю, что вполне возможен. Само собой, издержки на такую "честность" сделают его более дорогим, но это не беда. По сути, если у вас уже есть какая то доходность, то ведение бухгалтерии становится обязательным. Можете зайти на https://voblake.by и посмотреть, какие сейчас есть облавные технологии, как все можно удобно и быстро реализовать на базе 1С. Об этом стоит задуматься
Re: Возможен ли честный бизнес?
До 20% ВВП России в теневом секторе. 39% работающих получают полностью или частичной зарплату в конвертах.10 трлн руб не учтены Росстатом в качестве дохода.Это честный бизнес? В тени строительство,оптовая и розничная торговля,банковские операции. 17 тыс граждан России получают 1 млн и более зарплату в мес.
Re: Возможен ли честный бизнес?
Возможен честный бизнес, приведу свой пример. Начал заказывать мелкую технику с Китая и продавать с минимальной накруткой на маркетплейсе. Заказал гофрокоробки для бизнеса с индивидуальной надписью https://gofroline.ru Эта компания имеет собственное производство, поэтому цены на такие коробки от производителя. Чем мой бизнес не честный?
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