Ремонт: Сантехника, плитка, штукатурка, обои, ламинат...

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Andrey E.
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
Откуда: г.Рязань
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Re: Ремонт: Сантехника, плитка, штукатурка, обои, ламинат...

Сообщение Andrey E. » 23 фев 2016, 21:23

Mike Fio писал(а):
jesi писал(а):Ламинат лучше может даже юзать вместо плитки на кухне


Интересно какие плюсы? По моему лучше керамгранита (ну или плитки) для зоны готовки не придумано. Водостойко, нет щелей и зазоров. Три любой химией. Если вдруг некомфортна температура пола, всегда можно изменить. Стоит представить только один гемор по разбору кухонного гарнитура для замены ламината после протечки гибкого шланга например. Брррр даже думать страшно :)


Полностью согласен. Один клиент принципиально просил везде ламинат в однушке. Сделали. Кухонники при сборке гарнитура не дотянули одну подводку. На следующий день пришли, лужа. Вытерли. В итоге замки вспучились. Последствия можно представить по устранению..
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
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kartegnik
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 00:32

Re: Ремонт: Сантехника, плитка, штукатурка, обои, ламинат...

Сообщение kartegnik » 57 минут назад

Я сам пытался положить ламинат, но не удачно, в итоге вызвал мастера http://www.laminat-shara.com.ua/ukladka , у них же покупал ламинат, положили очень качественно работой доволен, ещё и скидку сделали)
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