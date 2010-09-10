Mike Fio писал(а):

jesi писал(а): Ламинат лучше может даже юзать вместо плитки на кухне

Интересно какие плюсы? По моему лучше керамгранита (ну или плитки) для зоны готовки не придумано. Водостойко, нет щелей и зазоров. Три любой химией. Если вдруг некомфортна температура пола, всегда можно изменить. Стоит представить только один гемор по разбору кухонного гарнитура для замены ламината после протечки гибкого шланга например. Брррр даже думать страшно