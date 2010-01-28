Болит колено
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Болит колено
У меня тоже болели и колени, и плечевые и локтевые суставы. Врачи сказали, что "Все! Это старческое, не пройдет". А мне еще и 45-ти не было. Пришлось искать другие пути. Есть один инструктор-массажист, к тому же - народный целитель. У него своя методика, одобренная, кстати, Рязанским медуниверситетом. Зовут его Гомозов Владимир Михайлович. Он занимается с детишками и с учителями в школах Рязани и Рязанской области по своей методике: "Оздоровление позвоночника и суставов. Повышение сил организма". Знаеие, помогает! Сейчас мне 50, суставы гибкие, позвоночник - тоже. Рекомендую. В его методичках дается его телефон. Это - не секрет.
44 - 30 - 20.
44 - 30 - 20.
Re: Болит колено
Здравствуйте всем. А пчелоужаление пробовали?
Re: Болит колено
Здравствуйте, уважаемые. Запомните простое правило: грамотному лечению всегда предшествует грамотная диагностика, а грамотной диагностике всегда предшествует грамотная консультация у специалиста(!). К сожалению у нас это соблюдается крайне редко и большинство лечится по другой схеме:
сначала лечимся сами (у нас же в медицине понимают все) - не помогает, потом лечимся по советам соседа - не помогает, далее идем к бабкам - опять без результата, и только потом, совершенно случайно, мы вспоминаем что существуют врачи, приходим, получаем ответ - надо было раньше, тогда бы помогли, уходим с мыслью - что к ним ходить, все равно не помогут!
P.S. Если болит колено, начните с грамотной консультации
сначала лечимся сами (у нас же в медицине понимают все) - не помогает, потом лечимся по советам соседа - не помогает, далее идем к бабкам - опять без результата, и только потом, совершенно случайно, мы вспоминаем что существуют врачи, приходим, получаем ответ - надо было раньше, тогда бы помогли, уходим с мыслью - что к ним ходить, все равно не помогут!
P.S. Если болит колено, начните с грамотной консультации
Re: Болит колено
P.S. Если болит колено, начните с грамотной консультации
А посмотрите в начало обсуждения. Где ее взять "грамотную". Нашему участковому под семьдесят и он лечит "бесконтактным методом". Не осматривает, а рентген за него рентгенолог смотрит и в карточку результаты пишет.
Re: Болит колено
И все же я прошу всех, кто слышал от врачей следующее: " Вы что, считаете, что врачи - волшебники? Раз у Вас от выписанных препаратов болит желудок, печень, почки, раз Вам нельзя делать физиопроцедуры из-за миомы, что же Вы от врачей хотите? Я не знаю, как Вас лечить!", - прочитать следующее. Я не осуждаю врачей. Ведь они, действительно, не волшебники. Но, оказывается, можно помочь себе. Каждодневными занятиями. В школе №19 (Горроща) и № 63 (Дашково-Песочня) работает консультационный центр по оздоровлению позвоночника и суставов, повышению сил организма. 44 - 30 - 20.
Про себя же скажу, что занятия по методике Гомозова В.М. позволили мне оздоровить не только позвоночник и суставы, но и внутренние органы: кишечник (толстый и тонкий), мочевой пузырь, почки и т.д. и т.п.
Про себя же скажу, что занятия по методике Гомозова В.М. позволили мне оздоровить не только позвоночник и суставы, но и внутренние органы: кишечник (толстый и тонкий), мочевой пузырь, почки и т.д. и т.п.
Re: Болит колено
oll17 писал(а): Нашему участковому под семьдесят и он лечит "бесконтактным методом". Не осматривает, а рентген за него рентгенолог смотрит и в карточку результаты пишет.
Ввм нужен не участковый врач, а травматолог. Судя по тому, что Вы лечитесь давно, а эффекта нет, для уточнения диагноза одной
рентгенограммы коленного сустава мало.
Re: Болит колено
больница №11, 3-й этаж, хирургическое отделение №1, спросить ортопеда
- SuperSonic
- Гость RZN.info
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 26 мар 2008, 13:28
- Откуда: Рязань-Москва-Рязань
Re: Болит колено
zumma писал(а):Моя подруга по совету врача сделала какой-то укол в колено (спецы знают - что это и как). Результат - стало еще хуже. И это была платная консультация и платная процедура. Оценки не даю, просто хочу знать мнение здешних докторов - к кому не надо попадать?
Прошел курс уколов по поводу боли в плече. Начали болеть колени.
лень в молодости - это здоровье в старости
Re: Болит колено
zumma писал(а): Есть направления (специальности), где рязанские доктора не только на столичном уровне, но и на уровне европейских (тому есть реальные доказательства).
Давайте реальные доказательства
Re: Болит колено
das писал(а):zumma писал(а): Есть направления (специальности), где рязанские доктора не только на столичном уровне, но и на уровне европейских (тому есть реальные доказательства).
Давайте реальные доказательства
Вы еще в прежней теме не ответили, чтоб в этой требовать.
Re: Болит колено
zumma писал(а):das писал(а):zumma писал(а): Есть направления (специальности), где рязанские доктора не только на столичном уровне, но и на уровне европейских (тому есть реальные доказательства).
Давайте реальные доказательства
Вы еще в прежней теме не ответили, чтоб в этой требовать.
В принципе на ответ я и не надеялся. Так, задал вопрос для проформы. Просьба: старайтесь не употреблять фразы типа: тому есть реальные доказательства, особенно если их у Вас нет.
Re: Болит колено
das писал(а):Просьба: старайтесь не употреблять фразы типа: тому есть реальные доказательства, особенно если их у Вас нет.
das
Это вам так хотелось бы, чтобы их не было.
А в соседней теме я дала ссылочки на достижения
основателя известной в России рязанской школы лапароскопии из ОКБ.
Так что у меня к вам тоже просьба: не пытайтесь принизить заслуги других докторов,
уважайте достижения своих коллег.
И тогда пациенты не будут заводить печальные темы о медицине в Рязани.
Я за то, чтобы хороших врачей было больше. И о них знали все.
Тем более, если это личный опыт пациента!
А вы против? Вы-то что пытаетесь уже в двух темах опровергнуть?
Re: Болит колено
Я уважаю достижения Ваших коллег, только все нет ответа про методики. Жаль, значит не судьба.
Re: Болит колено
das писал(а):Я уважаю достижения Ваших коллег
Моих? Не надо - они ооочень далеки от вашей сферы деятельности.
das писал(а):только все нет ответа про методики. Жаль, значит не судьба.
А вы их книги пробовали читать? А статьи? Нет?
Авторы ведь своих достижений не скрывают.
Они широко публикуются в медицинской печати.
Или вы не знаете, как пользоваться поиском в библиотеке?
Что уж вы изображаетесь-то!
Не на форуме же про методики вам расскажут!
Re: Болит колено
Я не врач, но судя по тому, что у вас болит колено после падения и удара- у вас повержхден мениск, а никакой не артрит.
Поэтому сxодите к хирургу, сделайте рентген. Возможна, нужна операция.Операция по мениску очень простая, делают 3 дырки в колене и исправляут поврежденный мениск. По крайней мере, в Америке. В России- не знаю. Длится такая операция меньше часа.
Тот укол, который вам сделали- это скорее всего стероидный укол, его делают при артрите-рвматизме. Но не при мениске.
Пока вы не нашли хирурга, пейте Мотрин ИБ (Motrin IB) ,в России он должен быть уже - это обезболивающее.
Поэтому сxодите к хирургу, сделайте рентген. Возможна, нужна операция.Операция по мениску очень простая, делают 3 дырки в колене и исправляут поврежденный мениск. По крайней мере, в Америке. В России- не знаю. Длится такая операция меньше часа.
Тот укол, который вам сделали- это скорее всего стероидный укол, его делают при артрите-рвматизме. Но не при мениске.
Пока вы не нашли хирурга, пейте Мотрин ИБ (Motrin IB) ,в России он должен быть уже - это обезболивающее.
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89109092976, vikakreativ@gmail.com, Soln4e2007@mail.ru
Главная особенность пластырей, что это не таблетки... Лекарства – борются с болезнью. Будучи синтетическими препаратами, они чужды нашему организму, но решают вполне конкретную задачу – изгоняют болезнь, давая нам быстрое облегчение. Но, убирая болезненные проявления, лекарства не затрагивают причин заболевания. Более того, разрушают организм. Поэтому, излечившись сегодня от одной болезни, мы вскоре обнаруживаем у себя следующую.
Всем советую попробовать эти пластыри -ведь о здоровье лучше подумать заранее и помогать организму нужно вовремя!!!
89109092976, vikakreativ@gmail.com, Soln4e2007@mail.ru
Re: Болит колено
Почему некоторые люди такие дуры? Лезут на рязанский форум с рекламой московских клиник?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Болит колено
Не нужно заниматься самолечением,нужно пройти обследование,а направит на него врач терапевт.
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Кропотливые частные чертыханья c вялой пофигисткой. Разъяренный балабол отжучил ее методично.
http://286web.com.ve/index.php/componen ... er&id=3034
Знойные сексуальные записи О. Бузовой после писсинга
http://cj8888.cn/home.php?mod=space&uid=552002
- Машк, пошли в комнату. Она безмолвно качала головой, ее капюшон свалился, открывая светлые спутанные волосы. Руки она держала на груди крест-накрест, схватившись ими за воротник куртки, словно ожидая удара в грудную клетку. Он стоял перед ней и тяжело дышал.
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