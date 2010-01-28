Сообщение Ir0k » 31 янв 2010, 21:02

И все же я прошу всех, кто слышал от врачей следующее: " Вы что, считаете, что врачи - волшебники? Раз у Вас от выписанных препаратов болит желудок, печень, почки, раз Вам нельзя делать физиопроцедуры из-за миомы, что же Вы от врачей хотите? Я не знаю, как Вас лечить!", - прочитать следующее. Я не осуждаю врачей. Ведь они, действительно, не волшебники. Но, оказывается, можно помочь себе. Каждодневными занятиями. В школе №19 (Горроща) и № 63 (Дашково-Песочня) работает консультационный центр по оздоровлению позвоночника и суставов, повышению сил организма. 44 - 30 - 20.

Про себя же скажу, что занятия по методике Гомозова В.М. позволили мне оздоровить не только позвоночник и суставы, но и внутренние органы: кишечник (толстый и тонкий), мочевой пузырь, почки и т.д. и т.п.