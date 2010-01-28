Болит колено
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Болит колено
У меня тоже болели и колени, и плечевые и локтевые суставы. Врачи сказали, что "Все! Это старческое, не пройдет". А мне еще и 45-ти не было. Пришлось искать другие пути. Есть один инструктор-массажист, к тому же - народный целитель. У него своя методика, одобренная, кстати, Рязанским медуниверситетом. Зовут его Гомозов Владимир Михайлович. Он занимается с детишками и с учителями в школах Рязани и Рязанской области по своей методике: "Оздоровление позвоночника и суставов. Повышение сил организма". Знаеие, помогает! Сейчас мне 50, суставы гибкие, позвоночник - тоже. Рекомендую. В его методичках дается его телефон. Это - не секрет.
44 - 30 - 20.
44 - 30 - 20.
Re: Болит колено
Здравствуйте всем. А пчелоужаление пробовали?
Re: Болит колено
Здравствуйте, уважаемые. Запомните простое правило: грамотному лечению всегда предшествует грамотная диагностика, а грамотной диагностике всегда предшествует грамотная консультация у специалиста(!). К сожалению у нас это соблюдается крайне редко и большинство лечится по другой схеме:
сначала лечимся сами (у нас же в медицине понимают все) - не помогает, потом лечимся по советам соседа - не помогает, далее идем к бабкам - опять без результата, и только потом, совершенно случайно, мы вспоминаем что существуют врачи, приходим, получаем ответ - надо было раньше, тогда бы помогли, уходим с мыслью - что к ним ходить, все равно не помогут!
P.S. Если болит колено, начните с грамотной консультации
сначала лечимся сами (у нас же в медицине понимают все) - не помогает, потом лечимся по советам соседа - не помогает, далее идем к бабкам - опять без результата, и только потом, совершенно случайно, мы вспоминаем что существуют врачи, приходим, получаем ответ - надо было раньше, тогда бы помогли, уходим с мыслью - что к ним ходить, все равно не помогут!
P.S. Если болит колено, начните с грамотной консультации
Re: Болит колено
P.S. Если болит колено, начните с грамотной консультации
А посмотрите в начало обсуждения. Где ее взять "грамотную". Нашему участковому под семьдесят и он лечит "бесконтактным методом". Не осматривает, а рентген за него рентгенолог смотрит и в карточку результаты пишет.
Re: Болит колено
И все же я прошу всех, кто слышал от врачей следующее: " Вы что, считаете, что врачи - волшебники? Раз у Вас от выписанных препаратов болит желудок, печень, почки, раз Вам нельзя делать физиопроцедуры из-за миомы, что же Вы от врачей хотите? Я не знаю, как Вас лечить!", - прочитать следующее. Я не осуждаю врачей. Ведь они, действительно, не волшебники. Но, оказывается, можно помочь себе. Каждодневными занятиями. В школе №19 (Горроща) и № 63 (Дашково-Песочня) работает консультационный центр по оздоровлению позвоночника и суставов, повышению сил организма. 44 - 30 - 20.
Про себя же скажу, что занятия по методике Гомозова В.М. позволили мне оздоровить не только позвоночник и суставы, но и внутренние органы: кишечник (толстый и тонкий), мочевой пузырь, почки и т.д. и т.п.
Про себя же скажу, что занятия по методике Гомозова В.М. позволили мне оздоровить не только позвоночник и суставы, но и внутренние органы: кишечник (толстый и тонкий), мочевой пузырь, почки и т.д. и т.п.
Re: Болит колено
oll17 писал(а): Нашему участковому под семьдесят и он лечит "бесконтактным методом". Не осматривает, а рентген за него рентгенолог смотрит и в карточку результаты пишет.
Ввм нужен не участковый врач, а травматолог. Судя по тому, что Вы лечитесь давно, а эффекта нет, для уточнения диагноза одной
рентгенограммы коленного сустава мало.
Re: Болит колено
больница №11, 3-й этаж, хирургическое отделение №1, спросить ортопеда
- SuperSonic
- Гость RZN.info
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 26 мар 2008, 13:28
- Откуда: Рязань-Москва-Рязань
Re: Болит колено
zumma писал(а):Моя подруга по совету врача сделала какой-то укол в колено (спецы знают - что это и как). Результат - стало еще хуже. И это была платная консультация и платная процедура. Оценки не даю, просто хочу знать мнение здешних докторов - к кому не надо попадать?
Прошел курс уколов по поводу боли в плече. Начали болеть колени.
лень в молодости - это здоровье в старости
Re: Болит колено
zumma писал(а): Есть направления (специальности), где рязанские доктора не только на столичном уровне, но и на уровне европейских (тому есть реальные доказательства).
Давайте реальные доказательства
Re: Болит колено
das писал(а):zumma писал(а): Есть направления (специальности), где рязанские доктора не только на столичном уровне, но и на уровне европейских (тому есть реальные доказательства).
Давайте реальные доказательства
Вы еще в прежней теме не ответили, чтоб в этой требовать.
Re: Болит колено
zumma писал(а):das писал(а):zumma писал(а): Есть направления (специальности), где рязанские доктора не только на столичном уровне, но и на уровне европейских (тому есть реальные доказательства).
Давайте реальные доказательства
Вы еще в прежней теме не ответили, чтоб в этой требовать.
В принципе на ответ я и не надеялся. Так, задал вопрос для проформы. Просьба: старайтесь не употреблять фразы типа: тому есть реальные доказательства, особенно если их у Вас нет.
Re: Болит колено
das писал(а):Просьба: старайтесь не употреблять фразы типа: тому есть реальные доказательства, особенно если их у Вас нет.
das
Это вам так хотелось бы, чтобы их не было.
А в соседней теме я дала ссылочки на достижения
основателя известной в России рязанской школы лапароскопии из ОКБ.
Так что у меня к вам тоже просьба: не пытайтесь принизить заслуги других докторов,
уважайте достижения своих коллег.
И тогда пациенты не будут заводить печальные темы о медицине в Рязани.
Я за то, чтобы хороших врачей было больше. И о них знали все.
Тем более, если это личный опыт пациента!
А вы против? Вы-то что пытаетесь уже в двух темах опровергнуть?
Re: Болит колено
Я уважаю достижения Ваших коллег, только все нет ответа про методики. Жаль, значит не судьба.
Re: Болит колено
das писал(а):Я уважаю достижения Ваших коллег
Моих? Не надо - они ооочень далеки от вашей сферы деятельности.
das писал(а):только все нет ответа про методики. Жаль, значит не судьба.
А вы их книги пробовали читать? А статьи? Нет?
Авторы ведь своих достижений не скрывают.
Они широко публикуются в медицинской печати.
Или вы не знаете, как пользоваться поиском в библиотеке?
Что уж вы изображаетесь-то!
Не на форуме же про методики вам расскажут!
Re: Болит колено
Я не врач, но судя по тому, что у вас болит колено после падения и удара- у вас повержхден мениск, а никакой не артрит.
Поэтому сxодите к хирургу, сделайте рентген. Возможна, нужна операция.Операция по мениску очень простая, делают 3 дырки в колене и исправляут поврежденный мениск. По крайней мере, в Америке. В России- не знаю. Длится такая операция меньше часа.
Тот укол, который вам сделали- это скорее всего стероидный укол, его делают при артрите-рвматизме. Но не при мениске.
Пока вы не нашли хирурга, пейте Мотрин ИБ (Motrin IB) ,в России он должен быть уже - это обезболивающее.
Поэтому сxодите к хирургу, сделайте рентген. Возможна, нужна операция.Операция по мениску очень простая, делают 3 дырки в колене и исправляут поврежденный мениск. По крайней мере, в Америке. В России- не знаю. Длится такая операция меньше часа.
Тот укол, который вам сделали- это скорее всего стероидный укол, его делают при артрите-рвматизме. Но не при мениске.
Пока вы не нашли хирурга, пейте Мотрин ИБ (Motrin IB) ,в России он должен быть уже - это обезболивающее.
Пластыри лечебные.
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Всем советую попробовать эти пластыри -ведь о здоровье лучше подумать заранее и помогать организму нужно вовремя!!!
89109092976, vikakreativ@gmail.com, Soln4e2007@mail.ru
Главная особенность пластырей, что это не таблетки... Лекарства – борются с болезнью. Будучи синтетическими препаратами, они чужды нашему организму, но решают вполне конкретную задачу – изгоняют болезнь, давая нам быстрое облегчение. Но, убирая болезненные проявления, лекарства не затрагивают причин заболевания. Более того, разрушают организм. Поэтому, излечившись сегодня от одной болезни, мы вскоре обнаруживаем у себя следующую.
Всем советую попробовать эти пластыри -ведь о здоровье лучше подумать заранее и помогать организму нужно вовремя!!!
89109092976, vikakreativ@gmail.com, Soln4e2007@mail.ru
Re: Болит колено
Почему некоторые люди такие дуры? Лезут на рязанский форум с рекламой московских клиник?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Болит колено
Не нужно заниматься самолечением,нужно пройти обследование,а направит на него врач терапевт.
Болит колено
Начинает болеть даже если идти спокойным шагом по ровной дороге, резко прихватывает острая боль, и сразу отпускает, но продолжает болеть ноющей болью еще 2-5 дней, потом не болит пару дней и опять может схватить и так по кругу уже месяц.
С виду коленка совсем немного припухает почти незаметно, если ощупывать пальцами колено то начинает болеть от нажатия по бокам, также очень болит при сгибании и разгибании коленки, еще начинает болеть когда сидишь потом встаешь пару минут болит сильно потом боль утихает.
Ходил делал снимок коленки, поставили вердикт что костных патологий не выявлено.
Хирург прописал мазь обезболивающую и все.
Как лечится? и что с коленкой у меня ?
С виду коленка совсем немного припухает почти незаметно, если ощупывать пальцами колено то начинает болеть от нажатия по бокам, также очень болит при сгибании и разгибании коленки, еще начинает болеть когда сидишь потом встаешь пару минут болит сильно потом боль утихает.
Ходил делал снимок коленки, поставили вердикт что костных патологий не выявлено.
Хирург прописал мазь обезболивающую и все.
Как лечится? и что с коленкой у меня ?
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