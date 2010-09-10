Westcall
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Westcall
nikols, Вы уж определитесь, как-то. То, Вы говорите, что:
А уже через три часа говорите, что
nikols писал(а):перепрограммировать долго.
А уже через три часа говорите, что
nikols писал(а):На пару минут делов то.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Westcall
Я думаю, что не в банкомате дело. Дело в торговой марке. Я конечно не специалист в этом. Не знаю, что помешало хотя бы написать ВестКолл по-русски, как это сделал Билайн.
Но вот давайте подумаем. Предположим, что я зарегистрирую торговую марку с корейскими буквами, типа: 나랏말ㅆ̖미. И ещё одну такую же, но напишу немного по-другому: 말ㅆ̖미나랏. Потребителю, конечно, будет трудно различить эту белиберду одну от другой. Или лучше вообще на иврите, для большей кошерности: שיחותמערב
И как это будет смотреться?
Латиница WestCall, однако, смотрица просто великолепно. Особенно для быдла, которое хочет думать, что если вокруг нлинки, билайны, вестколы, и прочие телекомы, то оно типа живёт в Европе или США, а не в лапотной рашке.
Но вот давайте подумаем. Предположим, что я зарегистрирую торговую марку с корейскими буквами, типа: 나랏말ㅆ̖미. И ещё одну такую же, но напишу немного по-другому: 말ㅆ̖미나랏. Потребителю, конечно, будет трудно различить эту белиберду одну от другой. Или лучше вообще на иврите, для большей кошерности: שיחותמערב
И как это будет смотреться?
Латиница WestCall, однако, смотрица просто великолепно. Особенно для быдла, которое хочет думать, что если вокруг нлинки, билайны, вестколы, и прочие телекомы, то оно типа живёт в Европе или США, а не в лапотной рашке.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Westcall
Случилось ужасное. Дом.ру выкупил Westcall и качество интернета стало УГ 1-2 мегабита вместо 100
7 лет пользовался их услугами, горя не знал и вот
7 лет пользовался их услугами, горя не знал и вот
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