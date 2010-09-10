Сообщение Колхозник » 12 июн 2014, 00:47

Я думаю, что не в банкомате дело. Дело в торговой марке. Я конечно не специалист в этом. Не знаю, что помешало хотя бы написать ВестКолл по-русски, как это сделал Билайн.

Но вот давайте подумаем. Предположим, что я зарегистрирую торговую марку с корейскими буквами, типа: 나랏말ㅆ̖미. И ещё одну такую же, но напишу немного по-другому: 말ㅆ̖미나랏. Потребителю, конечно, будет трудно различить эту белиберду одну от другой. Или лучше вообще на иврите, для большей кошерности: שיחותמערב

И как это будет смотреться?



Латиница WestCall, однако, смотрица просто великолепно. Особенно для быдла, которое хочет думать, что если вокруг нлинки, билайны, вестколы, и прочие телекомы, то оно типа живёт в Европе или США, а не в лапотной рашке.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)