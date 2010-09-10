Westcall

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Westcall

Сообщение Путник » 11 июн 2014, 23:37

nikols, Вы уж определитесь, как-то. То, Вы говорите, что:
nikols писал(а):перепрограммировать долго.

А уже через три часа говорите, что
nikols писал(а):На пару минут делов то.

:mrgreen:
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Westcall

Сообщение Колхозник » 12 июн 2014, 00:47

Я думаю, что не в банкомате дело. Дело в торговой марке. Я конечно не специалист в этом. Не знаю, что помешало хотя бы написать ВестКолл по-русски, как это сделал Билайн.
Но вот давайте подумаем. Предположим, что я зарегистрирую торговую марку с корейскими буквами, типа: 나랏말ㅆ̖미. И ещё одну такую же, но напишу немного по-другому: 말ㅆ̖미나랏. Потребителю, конечно, будет трудно различить эту белиберду одну от другой. Или лучше вообще на иврите, для большей кошерности: שיחותמערב
И как это будет смотреться?

Латиница WestCall, однако, смотрица просто великолепно. Особенно для быдла, которое хочет думать, что если вокруг нлинки, билайны, вестколы, и прочие телекомы, то оно типа живёт в Европе или США, а не в лапотной рашке.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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DaveGibson
Гость RZN.info
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
Откуда: Рязань
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Re: Westcall

Сообщение DaveGibson » 30 сен 2017, 11:54

Случилось ужасное. Дом.ру выкупил Westcall и качество интернета стало УГ 1-2 мегабита вместо 100
7 лет пользовался их услугами, горя не знал и вот :(
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Westcall

Сообщение Marcus » 01 ноя 2017, 18:07

Значит, провайдера пора менять.
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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Westcall

Сообщение Улин » 29 ноя 2017, 15:36

Дом.ру ещё и деньги ворует:

Изображение

В начале месяца интернет работал, но, 3 ноября они там что-то пересчитали и закрыли доступ. Пришлось идти к банкомату, доплачивать.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3601
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Westcall

Сообщение Vredtech » Вчера, 22:30

Улин писал(а):Дом.ру ещё и деньги ворует:

В начале месяца интернет работал, но, 3 ноября они там что-то пересчитали и закрыли доступ. Пришлось идти к банкомату, доплачивать.


Кстати, тоже появилось подозрение. Пока в процессе поиска хвостов.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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