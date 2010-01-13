Сообщение hope » 14 янв 2010, 15:53

Совет: найдите положение о рекламе в городе рязани ( в инете), почитайте, узнайте какие требования. Будет проще объясняться с рекламщиками. Кстати положение новое, приняли недавно.

Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.