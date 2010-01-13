Нужна Вывеска на магазин!
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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Нужна Вывеска на магазин!
Размер примерно 1м на 4м. Не маленькая. нужны чёткие расценки на печать и материалы. Лично мне жалко своего времени и сил кататься по конторам и заниматься обсуждением красочности и цен, если есть ин-нет и телефон. Да к тому же я нахожусь не в городе. Кто может помочь?
Последний раз редактировалось зима 06 апр 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна Вывеска на магазин!
Совет: найдите положение о рекламе в городе рязани ( в инете), почитайте, узнайте какие требования. Будет проще объясняться с рекламщиками. Кстати положение новое, приняли недавно.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Нужна Вывеска на магазин!
мне не нужна реклама в городе Рязани, мы в области
Re: Нужна Вывеска на магазин!
hope писал(а):Совет: найдите положение о рекламе в городе рязани ( в инете), почитайте, узнайте какие требования. Будет проще объясняться с рекламщиками. Кстати положение новое, приняли недавно.
если у кого есть ссылка на положение, кинте
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3191
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Нужна Вывеска на магазин!
зима писал(а):. Лично мне жалко своего времени и сил кататься по конторам и заниматься обсуждением красочности и цен, если есть ин-нет и телефон. Да к тому же я нахожусь не в городе. Кто может помочь?
ну звоните, пишите, общайтесь
http://www.letimsnami.ru/
и изготовим..и смонтируем
- NollY
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
- Откуда: RZN
- Контактная информация:
Re: Нужна Вывеска на магазин!
ОООооочень сложно найти сайты и прайсы рязанских рекламных фирм... прям бида....
Поэтому вам работать с фирмами посредниками, тов. Зима.
Поэтому вам работать с фирмами посредниками, тов. Зима.
Re: Нужна Вывеска на магазин!
У алтернативных систем на сайте висит прайс, но на наружку он не возможен, если я все правильно понимаю
- NollY
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
- Откуда: RZN
- Контактная информация:
Re: Нужна Вывеска на магазин!
olgaN писал(а):У алтернативных систем на сайте висит прайс, но на наружку он не возможен, если я все правильно понимаю
У кучи фирм прайсы весят на сайтах. А уж на такие мелочи как расчет стоимости вывески ....
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3191
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Нужна Вывеска на магазин!
NollY писал(а):ОООооочень сложно найти сайты и прайсы рязанских рекламных фирм... прям бида....
Поэтому вам работать с фирмами посредниками, тов. Зима.
сложно повесить прайс на т то что ещё не известно
цена то индивидуальна, как и вывеска..
ссылку я дал - там вам и нарисуют..и напечатают и изготовят и смонтируют..
кто-то ищет подешевле...кто-то ищет получше .. каждый для ся сам выбирает
(делали и сложные дорогие с трудоёмким монтажом вывески... делали и откровенные дешёвки, с примитивным монтажом - любой каприз, как говорится)
Re: Нужна Вывеска на магазин!
http://www.letimsnami.ru/
За хорошая зрения, три рубля премия.
Re: Нужна Вывеска на магазин!
А я недавно обращалась в фирму «3D- Призма». Тоже заказывала вывеску на магазин. Все согласовали, работой довольна вполне.
Re: Нужна Вывеска на магазин!
Обращайтесь: http://bs62.ru.
Нарисуем, согласуем, изготовим и смонтируем.
Нарисуем, согласуем, изготовим и смонтируем.
- EliseySmirnov
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 янв 2015, 15:11
Re: Нужна Вывеска на магазин!
Много знакомых пользуются услугами Альтернативных систем. Вроде все довольны.
Re: Нужна Вывеска на магазин!
MINik писал(а):EliseySmirnov писал(а):Много знакомых пользуются услугами Альтернативных систем. Вроде все довольны.
Но есть и много недовольных...
А недовольных чем? Конечным результатом или процессом?
Я у них баннер на той неделе заказал. Цена меня устроила. И качество на образцах. Просветите, пока не поздно.
Перченные интимные фотографии кисок знаменитостей после групповухи
Банально, но все-таки интим галереи влагалищ в пене
http://all3mp3.net/user/AsiaLipaxx/
Таня закрыла глаза, вспоминая и рассказывая однако прежде мельчайших подробностей сестренке.
http://www.24st-haushaltshilfe-und-pfle ... A4stebuch/
Ассоциация хотелок в групповухе впервые спаривается c полчищем лингвистов c вытянутой елдой.
http://googleglassfan.ru/user/sluttttpii/
Череда цыганок на свингер-встрече до потери сознания устраивается на кровати c племенем менеджеров среднего звена c вздыбленной корягой.
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http://all3mp3.net/user/AsiaLipaxx/
Таня закрыла глаза, вспоминая и рассказывая однако прежде мельчайших подробностей сестренке.
http://www.24st-haushaltshilfe-und-pfle ... A4stebuch/
Ассоциация хотелок в групповухе впервые спаривается c полчищем лингвистов c вытянутой елдой.
http://googleglassfan.ru/user/sluttttpii/
Череда цыганок на свингер-встрече до потери сознания устраивается на кровати c племенем менеджеров среднего звена c вздыбленной корягой.
variant4
скачать
http://fotovagina.ru/ Клево - ню фотографии влагалищ с запароленных архивов
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