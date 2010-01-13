Нужна Вывеска на магазин!

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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зима
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 янв 2010, 01:58

Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение зима » 13 янв 2010, 23:38

Размер примерно 1м на 4м. Не маленькая. нужны чёткие расценки на печать и материалы. Лично мне жалко своего времени и сил кататься по конторам и заниматься обсуждением красочности и цен, если есть ин-нет и телефон. Да к тому же я нахожусь не в городе. Кто может помочь?
Последний раз редактировалось зима 06 апр 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
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hope
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:33

Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение hope » 14 янв 2010, 15:53

Совет: найдите положение о рекламе в городе рязани ( в инете), почитайте, узнайте какие требования. Будет проще объясняться с рекламщиками. Кстати положение новое, приняли недавно.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
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зима
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 янв 2010, 01:58

Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение зима » 14 янв 2010, 23:45

мне не нужна реклама в городе Рязани, мы в области
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olgaN
Гость RZN.info
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 17 янв 2009, 22:06

Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение olgaN » 26 янв 2011, 19:48

hope писал(а):Совет: найдите положение о рекламе в городе рязани ( в инете), почитайте, узнайте какие требования. Будет проще объясняться с рекламщиками. Кстати положение новое, приняли недавно.


если у кого есть ссылка на положение, кинте :)
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение глен » 26 янв 2011, 20:14

зима писал(а):. Лично мне жалко своего времени и сил кататься по конторам и заниматься обсуждением красочности и цен, если есть ин-нет и телефон. Да к тому же я нахожусь не в городе. Кто может помочь?

ну звоните, пишите, общайтесь
http://www.letimsnami.ru/
и изготовим..и смонтируем :wink:
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NollY
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
Откуда: RZN
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Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение NollY » 27 янв 2011, 00:42

ОООооочень сложно найти сайты и прайсы рязанских рекламных фирм... прям бида....
Поэтому вам работать с фирмами посредниками, тов. Зима.
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olgaN
Гость RZN.info
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 17 янв 2009, 22:06

Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение olgaN » 27 янв 2011, 09:17

У алтернативных систем на сайте висит прайс, но на наружку он не возможен, если я все правильно понимаю
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NollY
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
Откуда: RZN
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Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение NollY » 27 янв 2011, 09:50

olgaN писал(а):У алтернативных систем на сайте висит прайс, но на наружку он не возможен, если я все правильно понимаю

У кучи фирм прайсы весят на сайтах. А уж на такие мелочи как расчет стоимости вывески ....
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение глен » 27 янв 2011, 10:28

NollY писал(а):ОООооочень сложно найти сайты и прайсы рязанских рекламных фирм... прям бида....
Поэтому вам работать с фирмами посредниками, тов. Зима.

сложно повесить прайс на т то что ещё не известно :D
цена то индивидуальна, как и вывеска..
ссылку я дал - там вам и нарисуют..и напечатают и изготовят и смонтируют..
кто-то ищет подешевле...кто-то ищет получше .. каждый для ся сам выбирает :roll:
(делали и сложные дорогие с трудоёмким монтажом вывески... делали и откровенные дешёвки, с примитивным монтажом - любой каприз, как говорится)
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Slavko
Гость RZN.info
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 08:24

Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение Slavko » 08 фев 2011, 12:21

http://www.letimsnami.ru/ :wink:


За хорошая зрения, три рубля премия.
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vikyxaprz
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 22:57

Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение vikyxaprz » 02 мар 2013, 23:02

А я недавно обращалась в фирму «3D- Призма». Тоже заказывала вывеску на магазин. Все согласовали, работой довольна вполне.
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Silvandir
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 13:04
Контактная информация:
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Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение Silvandir » 06 мар 2013, 17:12

Обращайтесь: http://bs62.ru.
Нарисуем, согласуем, изготовим и смонтируем.
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EliseySmirnov
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 15:11

Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение EliseySmirnov » 16 янв 2015, 15:19

Много знакомых пользуются услугами Альтернативных систем. Вроде все довольны.
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Рязанец
Гость RZN.info
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 08:48

Re: Нужна Вывеска на магазин!

Сообщение Рязанец » 02 фев 2015, 21:55

MINik писал(а):
EliseySmirnov писал(а):Много знакомых пользуются услугами Альтернативных систем. Вроде все довольны.

Но есть и много недовольных...

А недовольных чем? Конечным результатом или процессом?
Я у них баннер на той неделе заказал. Цена меня устроила. И качество на образцах. Просветите, пока не поздно.
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vaginkax
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вчера, 23:14

Перченные интимные фотографии кисок знаменитостей после групповухи

Сообщение vaginkax » 51 минуту назад

Банально, но все-таки интим галереи влагалищ в пене

Изображение


http://all3mp3.net/user/AsiaLipaxx/

Таня закрыла глаза, вспоминая и рассказывая однако прежде мельчайших подробностей сестренке.


http://www.24st-haushaltshilfe-und-pfle ... A4stebuch/

Ассоциация хотелок в групповухе впервые спаривается c полчищем лингвистов c вытянутой елдой.





http://googleglassfan.ru/user/sluttttpii/
Череда цыганок на свингер-встрече до потери сознания устраивается на кровати c племенем менеджеров среднего звена c вздыбленной корягой.
variant4


скачать
http://fotovagina.ru/ Клево - ню фотографии влагалищ с запароленных архивов
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