Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
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Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Помогите найти хорошего мастера татуажа в Рязани. Давно об этом думаю. Жду отзывов о мастерах и о самой процедуре
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Сама не делала, но подруга сделала. Правда не знаю где. Ну просто красиво.
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Знающие, посоветуйте, куда обратиться в Рязани по поводу пластики век? Особенно ценен совет
испытавшей эту процедуру на себе. Заранее благодарна всем откликнувшимся.
испытавшей эту процедуру на себе. Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Нина 03 мар 2010, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Нина писал(а):Знающие, посоветуйте, куда обратиться в Рязани по поводу пластики век? Особенно ценен совет
испытавшей эту процедуру на себе. Заранее благодарна всем откликнувшемся.
Я думаю, вам с этим лучше в Москву.
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Bebbi писал(а):Я думаю, вам с этим лучше в Москву.
Спасибо за совет, но меня интересует Рязань.
- heisenberg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Приглашаем в студию тату и перманентного татуажа на Московском. Эффективное обезболивание, качественно, стерильно, гарантированный результат, доступные цены. Тел. 8-960-577-17-70 , с 8.00 до 23.00 ежедневно.
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Закрас межресничного пространства верхних век — 2500 рублей;
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Мушка — 700 рублей;
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Надписи и символы - от 1000 рублей;
Сеанс татуировки 2-3 часа — 3000 рублей;
Сеанс татуировки 4-5 часов — 4000 рублей;
Разработка эскиза — от 1000 рублей;
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ (пигменты ForeverNatural, США):
Полотном — 3000 рублей;
Растушевка (акварельная техника) — 3000 рублей;
Волосковая техника — 3000 рублей;
Волосковая техника + растушевка — 3500 рублей;
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГУБ (пигменты ForeverNatural, США):
Контур — 3000 рублей;
Контур с растушевкой — 3500 рублей;
Контур губ+ полное заполнение — 4000 рублей;
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ВЕК (пигменты ForeverNatural, США):
Стрелки — 3000 рублей;
Закрас межресничного пространства верхних век — 2500 рублей;
Нижние веки — 2000 рублей;
Мушка — 700 рублей;
Сведение татуажа ремувером — от 1000 рублей;
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТАТУИРОВКА (пигменты Intenze, США):
Надписи и символы - от 1000 рублей;
Сеанс татуировки 2-3 часа — 3000 рублей;
Сеанс татуировки 4-5 часов — 4000 рублей;
Разработка эскиза — от 1000 рублей;
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Милые дамы, порекомендуйте хорошего мастера по татуажу. желательно, чтобы рекомендации были основаны на личном опыте. есть задумки сделать татуаж бровей. и еще, наиболее натурально смотрится татуаж бровей при нанесении волосковой техникой, я права?
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Хочу поделиться своим опытом по татуажу бровей. Очень милый и грамотный специалист- Жанна Николаевна , работает в Клинике Актуальной Косметологии на Радищева ,я сделала там очень шикарные брови,все естественно и очень качественно. Все объяснила и все рассказала,с медицинским и художественным образованием. Как вы и хотите,волосковой техникой. Очень рекомендую !!
- heisenberg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Nataliana писал(а):Милые дамы, порекомендуйте хорошего мастера по татуажу. желательно, чтобы рекомендации были основаны на личном опыте. есть задумки сделать татуаж бровей. и еще, наиболее натурально смотрится татуаж бровей при нанесении волосковой техникой, я права?
Не совсем... Волоски имеют свойство подплывать в жирной коже, в которой татуаж в принципе удерживается недолго по сравнению с кожей нормальной и сухой. Не факт, что волоски имеет смысл делать в каждом случае, часто бывает более уместной и эффектной акварельная растушевка. Позвоните, приходите на консультацию. Тел. 8-960-577-17-70, кабинет тату и татуажа на Московском.
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
я делала, но мне жуть как не понравилось((очень ненатурально смотрелось
- heisenberg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Прежде, чем сделать татуаж, многие женщины хотели бы увидеть результат, который их ждет после проведения процедуры. Такую возможность дает компьютерное моделирование татуажа. Это поможет, если вы не решили, в какой технике хотите сделать татуаж бровей - растушевкой или волосками, ограничиться контуром губ или сделать полное заполнение, какую форму стрелок выбрать и т.д. Этот метод дает возможность и мастеру сразу правильно оценить пропорции лица и избежать ошибок в симметрии при отрисовке эскиза татуажа.
Компьютерное моделирование татуажа - бесплатная и обязательная услуга в Тату-кабинете на Московском. Любая процедура по перманентному макияжу бровей, век или губ начинается теперь с моделирования будущей формы и цвета татуажа на экране монитора.
На фото - компьютерное моделирование от модели до конечного результата. Татуаж бровей растушевкой. Слева направо: наметка формы, компьютерная модель растушевки, палитра пигментов, конечный результат сразу после процедуры. Роторная машинка Stealth (Швейцария), игла 15 магнум, пигмент Chestnut из базовой палитры Forever Natural Cosmetics (США).
Тату-кабинет на Московском. Тел. 8-960-577-17-70
Компьютерное моделирование татуажа - бесплатная и обязательная услуга в Тату-кабинете на Московском. Любая процедура по перманентному макияжу бровей, век или губ начинается теперь с моделирования будущей формы и цвета татуажа на экране монитора.
На фото - компьютерное моделирование от модели до конечного результата. Татуаж бровей растушевкой. Слева направо: наметка формы, компьютерная модель растушевки, палитра пигментов, конечный результат сразу после процедуры. Роторная машинка Stealth (Швейцария), игла 15 магнум, пигмент Chestnut из базовой палитры Forever Natural Cosmetics (США).
Тату-кабинет на Московском. Тел. 8-960-577-17-70
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Подскажите кто-нибудь делал татуаж в салоне Протату???
- heisenberg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Предлагаем Вам ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ методом МИКРОБЛЕЙДИНГ!
Этот метод нанесения татуажа прекрасно подойдет людям с повышенной чувствительностью к болевым ощущениям, а также всем, кто хочет получить натуральный, эстетически привлекательный татуаж в области бровей.
В основе этого метода лежит уникальный ручной способ нанесения тончайших перманентных волосков, повторяющих естественное направление природного роста брови.
Преимущества метода Микроблейдинг перед всеми современными методиками:
- Работа выполняется вручную сверхтонкими иглами-микролезвиями!
- Самые тонкие и естественные волоски можно получить только с помощью этой техники татуажа;
- Безболезненная, нетравматичная процедура, которая позволяет сохранить цвет и форму перманентного макияжа уже после первого нанесения;
- Высокий результат за короткий промежуток времени для всех типов кожи!
Уникальный метод перманентного татуажа теперь доступен и нашим женщинам в РЯЗАНИ!
ТАТУ-КАБИНЕТ НА МОСКОВСКОМ, тел. 8-960-577-17-70
Этот метод нанесения татуажа прекрасно подойдет людям с повышенной чувствительностью к болевым ощущениям, а также всем, кто хочет получить натуральный, эстетически привлекательный татуаж в области бровей.
В основе этого метода лежит уникальный ручной способ нанесения тончайших перманентных волосков, повторяющих естественное направление природного роста брови.
Преимущества метода Микроблейдинг перед всеми современными методиками:
- Работа выполняется вручную сверхтонкими иглами-микролезвиями!
- Самые тонкие и естественные волоски можно получить только с помощью этой техники татуажа;
- Безболезненная, нетравматичная процедура, которая позволяет сохранить цвет и форму перманентного макияжа уже после первого нанесения;
- Высокий результат за короткий промежуток времени для всех типов кожи!
Уникальный метод перманентного татуажа теперь доступен и нашим женщинам в РЯЗАНИ!
ТАТУ-КАБИНЕТ НА МОСКОВСКОМ, тел. 8-960-577-17-70
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
А если делать татуаж губ, то он только подчеркнет контур или еще и добавит объема?
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Смотря как закажите) Вы же и обычным карандашом и помадой можете творить подобные чудеса, значит и перманентным получится))) А вообще, про саму процедуру можно почитать тут строим глазки.ру Там есть настоящие фотографии работ мастера. Надо же знать что это и с чем его едят)))
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Judie писал(а):Никогда не делала.
Judie, куда вы так быстро убежали? Осталась еще целая куча тем, где вы могли бы ответить, что никогда не слышали, никогда не видели и никогда не делали. Народу ведь это так важно знать!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Пока не решилась.
Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.
Я хочу татуаж бровей но боюсь что мастер сделает а мне не понравится и потом мучайся.
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