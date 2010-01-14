Сообщение heisenberg » 02 ноя 2013, 11:01

Приглашаем в студию тату и перманентного татуажа на Московском. Эффективное обезболивание, качественно, стерильно, гарантированный результат, доступные цены. Тел. 8-960-577-17-70 , с 8.00 до 23.00 ежедневно.



ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ (пигменты ForeverNatural, США):

Полотном — 3000 рублей;

Растушевка (акварельная техника) — 3000 рублей;

Волосковая техника — 3000 рублей;

Волосковая техника + растушевка — 3500 рублей;



ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГУБ (пигменты ForeverNatural, США):

Контур — 3000 рублей;

Контур с растушевкой — 3500 рублей;

Контур губ+ полное заполнение — 4000 рублей;



ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ВЕК (пигменты ForeverNatural, США):

Стрелки — 3000 рублей;

Закрас межресничного пространства верхних век — 2500 рублей;

Нижние веки — 2000 рублей;

Мушка — 700 рублей;

Сведение татуажа ремувером — от 1000 рублей;



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТАТУИРОВКА (пигменты Intenze, США):

Надписи и символы - от 1000 рублей;

Сеанс татуировки 2-3 часа — 3000 рублей;

Сеанс татуировки 4-5 часов — 4000 рублей;

Разработка эскиза — от 1000 рублей;

В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!