Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

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SnowRiver
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 янв 2010, 18:47

Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение SnowRiver » 14 янв 2010, 16:26

Помогите найти хорошего мастера татуажа в Рязани. Давно об этом думаю. Жду отзывов о мастерах и о самой процедуре
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Деменко
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 23:27

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Деменко » 14 янв 2010, 23:59

Сама не делала, но подруга сделала. Правда не знаю где. Ну просто красиво.
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Нина
Гость RZN.info
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 16:30

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Нина » 24 фев 2010, 18:16

Знающие, посоветуйте, куда обратиться в Рязани по поводу пластики век? Особенно ценен совет
испытавшей эту процедуру на себе. Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Нина 03 мар 2010, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
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Bebbi
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 мар 2010, 14:27

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Bebbi » 02 мар 2010, 18:04

Нина писал(а):Знающие, посоветуйте, куда обратиться в Рязани по поводу пластики век? Особенно ценен совет
испытавшей эту процедуру на себе. Заранее благодарна всем откликнувшемся.


Я думаю, вам с этим лучше в Москву.
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Нина
Гость RZN.info
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 16:30

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Нина » 03 мар 2010, 16:31

Bebbi писал(а):Я думаю, вам с этим лучше в Москву.

Спасибо за совет, но меня интересует Рязань.
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heisenberg
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
Откуда: Рязань
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Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение heisenberg » 02 ноя 2013, 11:01

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В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
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Nataliana
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 13:32

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Nataliana » 20 янв 2014, 12:12

Милые дамы, порекомендуйте хорошего мастера по татуажу. желательно, чтобы рекомендации были основаны на личном опыте. есть задумки сделать татуаж бровей. и еще, наиболее натурально смотрится татуаж бровей при нанесении волосковой техникой, я права?
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Oliva
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 00:17

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Oliva » 25 янв 2014, 00:30

Хочу поделиться своим опытом по татуажу бровей. Очень милый и грамотный специалист- Жанна Николаевна , работает в Клинике Актуальной Косметологии на Радищева ,я сделала там очень шикарные брови,все естественно и очень качественно. Все объяснила и все рассказала,с медицинским и художественным образованием. Как вы и хотите,волосковой техникой. Очень рекомендую !!
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heisenberg
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
Откуда: Рязань
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Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение heisenberg » 14 фев 2014, 00:13

Nataliana писал(а):Милые дамы, порекомендуйте хорошего мастера по татуажу. желательно, чтобы рекомендации были основаны на личном опыте. есть задумки сделать татуаж бровей. и еще, наиболее натурально смотрится татуаж бровей при нанесении волосковой техникой, я права?

Не совсем... Волоски имеют свойство подплывать в жирной коже, в которой татуаж в принципе удерживается недолго по сравнению с кожей нормальной и сухой. Не факт, что волоски имеет смысл делать в каждом случае, часто бывает более уместной и эффектной акварельная растушевка. Позвоните, приходите на консультацию. Тел. 8-960-577-17-70, кабинет тату и татуажа на Московском.
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
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Милочка
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 21:50

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Милочка » 03 мар 2014, 18:32

я делала, но мне жуть как не понравилось((очень ненатурально смотрелось
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heisenberg
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
Откуда: Рязань
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Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение heisenberg » 19 мар 2014, 17:05

Прежде, чем сделать татуаж, многие женщины хотели бы увидеть результат, который их ждет после проведения процедуры. Такую возможность дает компьютерное моделирование татуажа. Это поможет, если вы не решили, в какой технике хотите сделать татуаж бровей - растушевкой или волосками, ограничиться контуром губ или сделать полное заполнение, какую форму стрелок выбрать и т.д. Этот метод дает возможность и мастеру сразу правильно оценить пропорции лица и избежать ошибок в симметрии при отрисовке эскиза татуажа.
Компьютерное моделирование татуажа - бесплатная и обязательная услуга в Тату-кабинете на Московском. Любая процедура по перманентному макияжу бровей, век или губ начинается теперь с моделирования будущей формы и цвета татуажа на экране монитора.
На фото - компьютерное моделирование от модели до конечного результата. Татуаж бровей растушевкой. Слева направо: наметка формы, компьютерная модель растушевки, палитра пигментов, конечный результат сразу после процедуры. Роторная машинка Stealth (Швейцария), игла 15 магнум, пигмент Chestnut из базовой палитры Forever Natural Cosmetics (США).

Тату-кабинет на Московском. Тел. 8-960-577-17-70

Изображение
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
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morozka86
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 15:17

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение morozka86 » 17 июн 2014, 15:22

Подскажите кто-нибудь делал татуаж в салоне Протату???
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heisenberg
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
Откуда: Рязань
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Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение heisenberg » 25 ноя 2014, 19:13

Предлагаем Вам ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ методом МИКРОБЛЕЙДИНГ!

Этот метод нанесения татуажа прекрасно подойдет людям с повышенной чувствительностью к болевым ощущениям, а также всем, кто хочет получить натуральный, эстетически привлекательный татуаж в области бровей.

В основе этого метода лежит уникальный ручной способ нанесения тончайших перманентных волосков, повторяющих естественное направление природного роста брови.

Преимущества метода Микроблейдинг перед всеми современными методиками:

- Работа выполняется вручную сверхтонкими иглами-микролезвиями!
- Самые тонкие и естественные волоски можно получить только с помощью этой техники татуажа;
- Безболезненная, нетравматичная процедура, которая позволяет сохранить цвет и форму перманентного макияжа уже после первого нанесения;
- Высокий результат за короткий промежуток времени для всех типов кожи!

Уникальный метод перманентного татуажа теперь доступен и нашим женщинам в РЯЗАНИ!

ТАТУ-КАБИНЕТ НА МОСКОВСКОМ, тел. 8-960-577-17-70
Изображение
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
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Birdy
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 10:47

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Birdy » 02 дек 2014, 15:39

А если делать татуаж губ, то он только подчеркнет контур или еще и добавит объема?
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Customer » 21 дек 2015, 09:19

Judie писал(а):Никогда не делала.

Judie, куда вы так быстро убежали? Осталась еще целая куча тем, где вы могли бы ответить, что никогда не слышали, никогда не видели и никогда не делали. Народу ведь это так важно знать!
Ты - это ты, а я - это я.
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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Gabi » 11 мар 2016, 20:49

Пока не решилась.
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 19:57

Я хочу татуаж бровей но боюсь что мастер сделает а мне не понравится и потом мучайся.
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vetrennaya
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05

Re: Татуаж в Рязани. Кто делал? Советы.

Сообщение vetrennaya » Вчера, 12:33

С подружкой решили попробовать сами заниматься этим. Заказали пигменты для татуажа и оборудование здесь https://permablend.ru/. Пока не то что бы особо выходит, но судя по отзывам лучше в РФ заказать негде. Выбор пигментов огромный, что я как новчиок аж потерялась. Но написала им в поддержку и они мне всё разъяснили. В общем пожелайте мне удачи)
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