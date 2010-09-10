Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?

Обсуждение отношений между людьми.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?

Сообщение typical_ryazanets » 30 ноя 2016, 06:09

стоит анализировать геополитическую ситуация на ближнем востоке. желательно вслух.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?

Сообщение Laca » 05 дек 2016, 11:03

Такой странный вопрос))))
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Verinta
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 22:26

Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?

Сообщение Verinta » 15 дек 2016, 22:36

typical_ryazanets писал(а):стоит анализировать геополитическую ситуация на ближнем востоке. желательно вслух.

Догматы раннего христианства тоже неплохая тема
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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?

Сообщение Пушистик » 04 янв 2017, 01:40

Иногда можно и поговорить, похвалить партнера)
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?

Сообщение Holly » 11 янв 2017, 21:36

не понимаю, о чем там разговаривать..
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?

Сообщение Badiman » 14 янв 2017, 22:29

Пушистик писал(а):Иногда можно и поговорить, похвалить партнера)

... ну если покричать не получается ,тогда да :D
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koveksandra
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 01:26

Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?

Сообщение koveksandra » Вчера, 23:51

Пушистик писал(а):Иногда можно и поговорить, похвалить партнера)

да, но не всем это нравится)))
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