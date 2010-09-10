Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
стоит анализировать геополитическую ситуация на ближнем востоке. желательно вслух.
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Такой странный вопрос))))
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
typical_ryazanets писал(а):стоит анализировать геополитическую ситуация на ближнем востоке. желательно вслух.
Догматы раннего христианства тоже неплохая тема
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Иногда можно и поговорить, похвалить партнера)
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
не понимаю, о чем там разговаривать..
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Пушистик писал(а):Иногда можно и поговорить, похвалить партнера)
... ну если покричать не получается ,тогда да
- koveksandra
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 фев 2017, 01:26
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Пушистик писал(а):Иногда можно и поговорить, похвалить партнера)
да, но не всем это нравится)))
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Занимаюсь я с дочкой моего соседа по Первомайскому 23 некого Макерова, а она молчит.
Встретил Макерова, пожаловался на дочку, а он мне по лицу.
Отсталый человек!
Встретил Макерова, пожаловался на дочку, а он мне по лицу.
Отсталый человек!
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
как по мне то каждый должен чувствовать своего партнера и что он хочет, это само придёт не забивайте себе голову!
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
не стоит...
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