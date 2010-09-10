Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
стоит анализировать геополитическую ситуация на ближнем востоке. желательно вслух.
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Такой странный вопрос))))
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
typical_ryazanets писал(а):стоит анализировать геополитическую ситуация на ближнем востоке. желательно вслух.
Догматы раннего христианства тоже неплохая тема
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Иногда можно и поговорить, похвалить партнера)
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
не понимаю, о чем там разговаривать..
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Пушистик писал(а):Иногда можно и поговорить, похвалить партнера)
... ну если покричать не получается ,тогда да
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Ну разве до разговоров в такие моменты?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 16:27
Re: Когда занимаешься сексом, то стОит молчать?
Ребят, весело тут у вас время проходит)))
Вот специально для вас вспомнила - секс-тест: http://TransFiles.ru/ijafp
Только сначала переименуйте расширение sex на exe
Вот специально для вас вспомнила - секс-тест: http://TransFiles.ru/ijafp
Только сначала переименуйте расширение sex на exe
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