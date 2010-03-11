Задавайте вопросы ГИБДД
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
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Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Баян...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Roberto писал(а):А кто знает, куда пропали результаты конференции с Задубровским? Да и со всеми остальными тоже (((
Вроде на месте они.
http://www.rzn.info/conference/
Справа и чуть пониже Задубровский.
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Zayec писал(а):вешают знак "Уступи дорогу" на ул. Чернышевского.
Кстати, Salabus, опять может моя мысль материализовалась?
Это становится традицией...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
А никто не хочет задать здесь (или в конференции, или через рзн.инфо) вопрос Задубровскому по поводу ролика с участием сотрудников ГИБДД, столь жарко обсуждаемого в соседней теме?
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Zayec писал(а):Это становится традицией...
Лёха! Теперь думай только о хорошем!!!
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Водитель
Так ведь конференция завершена.
Тут в теме про форум есть что-то типа заказа на добычу информации. Я туда редко захожу - в названии могу ошибиться. Глянь.
"Мухтар постарается" (с)
Так ведь конференция завершена.
Тут в теме про форум есть что-то типа заказа на добычу информации. Я туда редко захожу - в названии могу ошибиться. Глянь.
salabus писал(а):Теперь думай только о хорошем!!!
"Мухтар постарается" (с)
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Водитель писал(а):А никто не хочет задать здесь (или в конференции, или через рзн.инфо) вопрос Задубровскому по поводу ролика с участием сотрудников ГИБДД, столь жарко обсуждаемого в соседней теме?
Сделано.
viewtopic.php?f=2&t=6833&p=164131#p164131
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Zayec
спасибо за подсказку
спасибо за подсказку
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
.... ВСЕМ СПАСИБО, ВСЕ СВОБОДНЫ!?
А у меня вопрос, если я вижу, что патрульная машина пересекает двойную сплошную, квакая при этом встречному транспорту... останавливается на противоположной стороне у ларька сигаретного, затем таким же макаром выезжает на встречку и едет дальше... Если это заснять, их накажут?
Или частенько наблюдаю, как обгоняя пробку (тихоходов без знака ) с мигалками по встречной и к кафе на обед... Это нормально?
А у меня вопрос, если я вижу, что патрульная машина пересекает двойную сплошную, квакая при этом встречному транспорту... останавливается на противоположной стороне у ларька сигаретного, затем таким же макаром выезжает на встречку и едет дальше... Если это заснять, их накажут?
Или частенько наблюдаю, как обгоняя пробку (тихоходов без знака ) с мигалками по встречной и к кафе на обед... Это нормально?
Вышла за муж. Живу в Питере))
- Дядьдима
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
- Откуда: из мамы
- Контактная информация:
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
OlgaYa писал(а):Или частенько наблюдаю, как обгоняя пробку (тихоходов без знака ) с мигалками по встречной и к кафе на обед... Это нормально?
Ты ошибаешься! Ты не права! Как тебе не стыдно! Если включены "люстры" и трещит "крякалка", значит сотрудники исключительно при исполнении! Едут на секретное архиважное задание по задержанию мега-разыскиваемых преступников! Какое кафе с обедом?! Ты что?!
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Дядьдима писал(а):Едут на секретное архиважное задание по задержанию мега-разыскиваемых преступников! Какое кафе с обедом?!
А с каких пор кафе с обедом не является важным заданием? Или голодный сотрудник может уверенно задержать раскормленного преступника? Или сотрудники могут позволить себе транжирить деньги налогоплательщиков, раскатывая по два-три часа в рабочее время по пробкам на обед?
Последний раз редактировалось StR 12 ноя 2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Это чего, вот:
З.ы. это конечно не приказ, но если чё...
http://www.ntv.ru/novosti/209462/, потом правда одумались:Пожарные и сотрудники «скорой помощи» с недавних пор начали получать от автоинспекторов штрафные квитанции за нарушение правил дорожного движения на выездах. Например, отвезти женщину в роддом — две с половиной тысячи, успеть на пожар — рублей триста. Водители по умолчанию становятся нарушителями.
http://www.avto.ru/news/news_27455.html. Это кстати не только в Татарстане происходит, а везде, где существует система видеофиксации нарушений. Но, ответный удар:ГИБДД Татарстана решила аннулировать штрафы за превышение скорости, выписанные автомобилям местных экстренных служб – пожарных и «скорой помощи», передает «Эхо Москвы».
Как сообщалось ранее, Управление МЧС по Нижнекамскому району республики получило от Госавтоинспекции восемь постановлений о привлечении к штрафам от 100 до 300 руб. за нарушение скоростного режима, зафиксированное автоматическими видеокамерами. Спасатели подали в суд иски о признании штрафов недействительными, поскольку автомобили превышали скорость, направляясь на пожары по вызовам.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
КРАСНОГОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ГУ МО
«МОСОБЛПОЖСПАС»
10.10.2010 № 1.08.345
Руководителям структурных
Подразделений
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
______Довожу до Вашего сведения, что в настоящее время участились случаи нарушения скоростного режима водителями ГУ МО «Мособлпожспас», что было зарегистрировано специальными техническими средствами, имеющими функции фотовидеосьемки. По рассмотренным материалам должностными лицами ГИБДД ГУВД по Московской области собственнику (ГУ МО «Мособлпожспас») были назначены административные наказания в виде штрафов.
______Информирую Вас, что принадлежность водителей к ГУ МО «Мособлпожспас», а так же оборудование автомобилей в соответствии с ГОСТом Р 50574-2002 не дает право водителям нарушать установленную скорость движения. Данное нарушение является личной недисциплинированностью водителя, что влечет за собой персональную ответственность водителя (оплата штрафа лично виновным).
______В целях недопущения подобных нарушений и информирования о персональной ответственности провести в подразделениях инструктажи с водительским составом с доведением до каждого под роспись.
Заместитель начальника
Территориального управления А.М. Корнев
З.ы. это конечно не приказ, но если чё...
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Задавайте вопросы ГИБДД
Дядьдима писал(а):OlgaYa писал(а):Или частенько наблюдаю, как обгоняя пробку (тихоходов без знака ) с мигалками по встречной и к кафе на обед... Это нормально?
Ты ошибаешься! Ты не права! Как тебе не стыдно! Если включены "люстры" и трещит "крякалка", значит сотрудники исключительно при исполнении! Едут на секретное архиважное задание по задержанию мега-разыскиваемых преступников! Какое кафе с обедом?! Ты что?!
Да они со своей люстрой, чуть на тот свет нас не отправили (говорила об этом где-то)
Вышла за муж. Живу в Питере))
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