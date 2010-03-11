Пожарные и сотрудники «скорой помощи» с недавних пор начали получать от автоинспекторов штрафные квитанции за нарушение правил дорожного движения на выездах. Например, отвезти женщину в роддом — две с половиной тысячи, успеть на пожар — рублей триста. Водители по умолчанию становятся нарушителями.

ГИБДД Татарстана решила аннулировать штрафы за превышение скорости, выписанные автомобилям местных экстренных служб – пожарных и «скорой помощи», передает «Эхо Москвы». Как сообщалось ранее, Управление МЧС по Нижнекамскому району республики получило от Госавтоинспекции восемь постановлений о привлечении к штрафам от 100 до 300 руб. за нарушение скоростного режима, зафиксированное автоматическими видеокамерами. Спасатели подали в суд иски о признании штрафов недействительными, поскольку автомобили превышали скорость, направляясь на пожары по вызовам.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО



СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА





КРАСНОГОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ГУ МО



«МОСОБЛПОЖСПАС»



10.10.2010 № 1.08.345



Руководителям структурных



Подразделений



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО



______Довожу до Вашего сведения, что в настоящее время участились случаи нарушения скоростного режима водителями ГУ МО «Мособлпожспас», что было зарегистрировано специальными техническими средствами, имеющими функции фотовидеосьемки. По рассмотренным материалам должностными лицами ГИБДД ГУВД по Московской области собственнику (ГУ МО «Мособлпожспас») были назначены административные наказания в виде штрафов.

______Информирую Вас, что принадлежность водителей к ГУ МО «Мособлпожспас», а так же оборудование автомобилей в соответствии с ГОСТом Р 50574-2002 не дает право водителям нарушать установленную скорость движения. Данное нарушение является личной недисциплинированностью водителя, что влечет за собой персональную ответственность водителя (оплата штрафа лично виновным).

______В целях недопущения подобных нарушений и информирования о персональной ответственности провести в подразделениях инструктажи с водительским составом с доведением до каждого под роспись.





Заместитель начальника

Территориального управления А.М. Корнев