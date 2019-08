Сообщение StR » 11 ноя 2010, 23:42

Дядьдима писал(а): Едут на секретное архиважное задание по задержанию мега-разыскиваемых преступников! Какое кафе с обедом?!

А с каких пор кафе с обедом не является важным заданием? Или голодный сотрудник может уверенно задержать раскормленного преступника? Или сотрудники могут позволить себе транжирить деньги налогоплательщиков, раскатывая по два-три часа в рабочее время по пробкам на обед?

Последний раз редактировалось StR 12 ноя 2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.

