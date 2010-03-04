Поймал вирус

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Dimono
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1220
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 19:29

Re: Поймал вирус

Сообщение Dimono » 04 мар 2010, 14:33

Весна. Авитаминоз. Щепка на щепку лезет.
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Urry
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 13:50

Re: Поймал вирус

Сообщение Urry » 04 мар 2010, 22:05

Dimono писал(а):Весна. Авитаминоз. Щепка на щепку лезет.

Ага... типа "птичий грипп" :lol:

Хотя, у меня так и не клюет :(
Нашел несколько информеров, но тоже слабенькие... вешают в программфайлы один екзешник, который достаточно просто переименовать.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Поймал вирус

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 20:19

А у меня по хожу дела вирус повредил жесткий диск, там где важный архив, и наверное флешка тоже пострадала, а там документы. Что делать ребята, подскажите плиз какие есть варианты, чтобы спасти и восстановить информацию?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Поймал вирус

Сообщение Алексеич » Вчера, 21:31

Вообще есть много шансов на восстановление зараженных, поврежденных файлов. Только для этого важно хоть немного ориентироваться в данной тематике, а также использовать профессиональный софт для лечения компьютера от вирусов,а также восстановления нужных данных. Думаю,что вам, как и мне пригодиться толковая статья по теме восстановления зараженных вирусом файлов https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_ ... -files.htm . В этой публикации дана реально исчерпывающая инфа от профи по этой теме, советую.
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