Поймал вирус
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Поймал вирус
Весна. Авитаминоз. Щепка на щепку лезет.
Re: Поймал вирус
Dimono писал(а):Весна. Авитаминоз. Щепка на щепку лезет.
Ага... типа "птичий грипп"
Хотя, у меня так и не клюет
Нашел несколько информеров, но тоже слабенькие... вешают в программфайлы один екзешник, который достаточно просто переименовать.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Поймал вирус
А у меня по хожу дела вирус повредил жесткий диск, там где важный архив, и наверное флешка тоже пострадала, а там документы. Что делать ребята, подскажите плиз какие есть варианты, чтобы спасти и восстановить информацию?
Re: Поймал вирус
Вообще есть много шансов на восстановление зараженных, поврежденных файлов. Только для этого важно хоть немного ориентироваться в данной тематике, а также использовать профессиональный софт для лечения компьютера от вирусов,а также восстановления нужных данных. Думаю,что вам, как и мне пригодиться толковая статья по теме восстановления зараженных вирусом файлов https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_ ... -files.htm . В этой публикации дана реально исчерпывающая инфа от профи по этой теме, советую.
Re: Поймал вирус
Из за изобилия антивирусных программ пользователю ПК и смартфона довольно непросто выбрать ту или иную программу для защиты своего устройства. К примеру на сайте https://biblsoft.ru/ можно найти бесплатные антивирусные программы для любых устройств, которые отлично справляются со своей основной задачей и при этом не грузят память. Большинство антивирусов можно скачать бесплатно и попробовать в деле, прежде чем окончательно определиться с выбором.
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