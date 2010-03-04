Поймал вирус

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Dimono
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1220
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 19:29

Re: Поймал вирус

Сообщение Dimono » 04 мар 2010, 14:33

Весна. Авитаминоз. Щепка на щепку лезет.
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Urry
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 13:50

Re: Поймал вирус

Сообщение Urry » 04 мар 2010, 22:05

Dimono писал(а):Весна. Авитаминоз. Щепка на щепку лезет.

Ага... типа "птичий грипп" :lol:

Хотя, у меня так и не клюет :(
Нашел несколько информеров, но тоже слабенькие... вешают в программфайлы один екзешник, который достаточно просто переименовать.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Поймал вирус

Сообщение Зинаидушка » 08 мар 2021, 20:19

А у меня по хожу дела вирус повредил жесткий диск, там где важный архив, и наверное флешка тоже пострадала, а там документы. Что делать ребята, подскажите плиз какие есть варианты, чтобы спасти и восстановить информацию?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Поймал вирус

Сообщение Алексеич » 08 мар 2021, 21:31

Вообще есть много шансов на восстановление зараженных, поврежденных файлов. Только для этого важно хоть немного ориентироваться в данной тематике, а также использовать профессиональный софт для лечения компьютера от вирусов,а также восстановления нужных данных. Думаю,что вам, как и мне пригодиться толковая статья по теме восстановления зараженных вирусом файлов https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_ ... -files.htm . В этой публикации дана реально исчерпывающая инфа от профи по этой теме, советую.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Поймал вирус

Сообщение КсюшаЧ » Вчера, 07:26

Зинаидушка писал(а):А у меня по хожу дела вирус повредил жесткий диск, там где важный архив, и наверное флешка тоже пострадала, а там документы. Что делать ребята, подскажите плиз какие есть варианты, чтобы спасти и восстановить информацию?

Да, вирусы много проблем наделать могут, как восстановить данные, могу подсказать !
Программа Recuva разработана специалистами из Англии, которые задались целью создать качественное, быстрое и интуитивно понятное приложение для восстановления информации на внешних и внутренних накопителях компьютера. Для домашнего использования программа бесплатна, а скачать ее можно с официального сайта разработчиков, что позволяет избежать попадания на компьютер вирусов. Программа Recuva работает на любых операционных системах (при установке соответствующей версии). Она показывает себя эффективно с файловыми хранилищами, которые отформатированы под NTFS, FAT 32, Apple HFS+, Linux ExtFS и другие форматы. Работает утилита не только с флешками, но и с жесткими дисками или SD-картами любого форм-фактора. За счет этого Recuva можно назвать универсальной программой для восстановления данных, а как ей пользоваться, вот тут и почитать можете https://okeygeek.ru/kak-vosstanovit-dannye-s-fleshki-recuva/.
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