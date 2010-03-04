Сообщение Зинаидушка » 08 мар 2021, 20:19

А у меня по хожу дела вирус повредил жесткий диск, там где важный архив, и наверное флешка тоже пострадала, а там документы. Что делать ребята, подскажите плиз какие есть варианты, чтобы спасти и восстановить информацию?