Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
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Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Fafhrd писал(а):ФрекенСнорк, а ты читала "Оправдание" Дмитрия Быкова?
Давай, связывай счетчики с нетленкой. Весь в нетерпеже. Думаю ФС тоже заинтригована.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Марвин Гудмэн
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Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Костен писал(а):Скажите, какие сейчас есть нормативы на установку счётчиков по воде? Доколе ещё можно не ставить?
Изучайте. http://www.vodokanalryazan.ru/razdel.ph ... ld=25&id=4
Лучше поставить счетчики.
Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Без счетчика лучше тем,у кого в квартире прописан-зарегистрирован 1 чел. Но в ней проживает 4-5 чел.
Как все считается. Почти в каждом доме установлен общий счетчик воды. Он дает общее кол-во потребленной воды всем домом.
Из этого показания вычитают показания квартирных приборов учета.У тех,у кого нет счетчика,ему начисляют 11 куб на чел. Для одного 11 куб.(такое в Рязани). Остаток начисляют всем ,как общедомовые расходы. Говорят для мытья подъезда. Даже и за худые трубы надо платить.
Как все считается. Почти в каждом доме установлен общий счетчик воды. Он дает общее кол-во потребленной воды всем домом.
Из этого показания вычитают показания квартирных приборов учета.У тех,у кого нет счетчика,ему начисляют 11 куб на чел. Для одного 11 куб.(такое в Рязани). Остаток начисляют всем ,как общедомовые расходы. Говорят для мытья подъезда. Даже и за худые трубы надо платить.
Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Овняшка писал(а):а что по нормам на электричество? оно таки будет вводиться?
Что касается соцнормы. Народный фронт очень серьезно критиковал этот проект и по части инструментария, и по части информированности населения, и по части вообще перспектив, на сколько же придется повышать тарифы за пределами социальной нормы.
Здесь ясности не было. Наша позиция была – отложить немедленное принятие решения по этому проекту. И Правительство к нам прислушалось, сегодня перенесен срок на 2016 год. Причем, активное участие будут в этом принимать регионы.
http://kremlin.ru/news/20753
Отложили, получается?
Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Теперь немного о цифрах. С 1 сентября 2013 года, с момента, когда был запущен проект, выявлено более 300 сомнительных закупок на сумму более 150 миллиардов рублей. Устранено 58 нарушений на сумму более 30 миллиардов рублей и отменено более 30 закупок на сумму более 10 миллиардов рублей. От туда.
http://kremlin.ru/news/20753
http://kremlin.ru/news/20753
Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
В чем это сказывается? Для того чтобы, например, ликвидировать перекрестное субсидирование, тарифы на электроэнергию сверх социальной нормы должны быть повышены в три и в четыре раза, и больше. Есть субъекты, в которых стоимость одного киловатт-часа должна быть выше 30 рублей, то есть в 15 раз должен быть поднят тариф.
Т.е. для ликвидации поддержки населения из бюджета города или региона нужно повысить тариф в 15 раз.
Как говорят деньги идут из другого кармана.Из нашего.Это и есть 100% оплата.
Т.е. для ликвидации поддержки населения из бюджета города или региона нужно повысить тариф в 15 раз.
Как говорят деньги идут из другого кармана.Из нашего.Это и есть 100% оплата.
Последний раз редактировалось nikols 10 апр 2014, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Fafhrd писал(а):Овняшка писал(а):а что по нормам на электричество? оно таки будет вводиться?
Что касается соцнормы. Народный фронт очень серьезно критиковал этот проект и по части инструментария, и по части информированности населения, и по части вообще перспектив, на сколько же придется повышать тарифы за пределами социальной нормы.
Здесь ясности не было. Наша позиция была – отложить немедленное принятие решения по этому проекту. И Правительство к нам прислушалось, сегодня перенесен срок на 2016 год. Причем, активное участие будут в этом принимать регионы.
http://kremlin.ru/news/20753
Отложили, получается?
сейчас не до соцнормы. Крым с Востоком Украины на пороге. чего ещё народ будоражить?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Эдак если каждый год по губернии присоединять, может и вообще не введут.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Fafhrd писал(а):Эдак если каждый год по губернии присоединять, может и вообще не введут.
ну так за Аляску уже подписи собирают.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Бытовые счётчики - всем! без исключения! до 01.01.2012 !
Соц.норму введут. Надо же девиденты выплачивать акционерам ГК и сетевым К. Сколько ОАО сидит на проводе. Есть еще одна проблема. Никто не скажет какова прибыль и сколько уходит акционерам.
В каждой ГК есть производители с низкой себестоимостью 1 квт (АЭС и ГЭС), а есть с высокой.Усредняют. Каждый регион старается загружать свои ТЭЦ и частично датируют их из бюджета. Из-за высокой цены придумали уменьшить долю дотаций. Оплачивать не только стоимость и доставку потребителю,но инвест. программы по модернизации ГК и сетевые части. Все должен оплатить потребитель. Есть показатель энергопотребление на ед. продукции. Показателя для населения нет.
За счет населения делают конкурентоспособную экономику.
В каждой ГК есть производители с низкой себестоимостью 1 квт (АЭС и ГЭС), а есть с высокой.Усредняют. Каждый регион старается загружать свои ТЭЦ и частично датируют их из бюджета. Из-за высокой цены придумали уменьшить долю дотаций. Оплачивать не только стоимость и доставку потребителю,но инвест. программы по модернизации ГК и сетевые части. Все должен оплатить потребитель. Есть показатель энергопотребление на ед. продукции. Показателя для населения нет.
За счет населения делают конкурентоспособную экономику.
Re: узел учета тепла Теплоком-Сервис Москва
nikols писал(а):Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
Вариант установить узел учета тепла по ссылке описание на сайте Теплоком-Сервис Москва.
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
а что по узлам учета тепла?
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