Сообщение nikols » 10 апр 2014, 18:47

В чем это сказывается? Для того чтобы, например, ликвидировать перекрестное субсидирование, тарифы на электроэнергию сверх социальной нормы должны быть повышены в три и в четыре раза, и больше. Есть субъекты, в которых стоимость одного киловатт-часа должна быть выше 30 рублей, то есть в 15 раз должен быть поднят тариф.



Т.е. для ликвидации поддержки населения из бюджета города или региона нужно повысить тариф в 15 раз.

Как говорят деньги идут из другого кармана.Из нашего.Это и есть 100% оплата.