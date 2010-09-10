Энергосберегающие лампы

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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение nik-petr » 26 май 2016, 14:06

ivanes писал(а):У НАС ТРИ ТЕЛЕВИЗОРА. На кухне и двух комнатах. Но ежедневно работают два. Тошиба 37" и Сони 20". Панасоник 17" редко включаем. Кондиционера нет и не желаю иметь.

Что-то не сходится: 110 квт/мес
холодильник минимум 30 квт
телевизоры ~ 30 квт
компьютеры ~ 10 квт
плюс освещение.
А ведь у вас наверняка еще есть разные электроприборы .
Стиральная машина, духовой шкаф, посудомоечная машина, утюг, микроволновка, мультиварка, и тд и тп что-то из этого есть есть?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение UNCLE1911 » 26 май 2016, 15:58

Хочешь сакзать, приворовывает Иван Иваныч? Да, трудно прожить в Мацкве на одну пенсию.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение ivanes » 26 май 2016, 18:07

nik-petr
открыл паспорта на все указанные приборы.
Ни в одном не указана потребляемая мощность. Монтаж должен делать мастер. 220-240 вольт и все.
На ПК вообще нет никакой инструкции,кроме техники безопасности. Есть все перечисленные вами приборы
UNCLE1911,Гуру
Не я устанавливаю расход электроэнергии. Мосэнергосбыт. я на E-meil получаю квитанцию к оплате. Через Интернет передаю показания счетчика. Фирма сама делает расчет с учетом льгот 50% от расхода.
И еще мы с женой получаем субсидии по оплате ЖКХ.электроэнергии,телефона,кроме Интернета. Примерно он равны 75% от всех платежей. Зимой % ниже. Не на одну пенсии мы живем. Помогают.
За 8 лет накрутил вклад в банках в 1,8 раза. часть снимаем на покупки стоящего.
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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение nik-petr » 27 май 2016, 01:07

ivanes писал(а):Фирма сама делает расчет с учетом льгот 50% от расхода.

Ну тогда получается не 110 квт, а 220.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение ivanes » 27 май 2016, 11:57

льгота дается на стоимость 1 квт\ч. Не 3,52 руб,а только на 1,76 руб за 1 квт\ч
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katyacat
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 18:15

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение katyacat » 14 июн 2016, 18:55

Энергосберегающие лампы прошлый век.Помимо того,что выглядят ужасно и вызывают повышенную усталость глаз,так еще и опасны из за содержания паров ртути.Давно уже пользуюсь диодными.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение ivanes » 15 июн 2016, 19:05

Есть энергосберегающие лампы дневного света и есть светодиодные. В последних нет паров ртути. Но дорогие по цене.
Сегодня купил 4-и светодиодные для замены галогенных.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3422
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение Vredtech » 15 июн 2016, 22:52

katyacat писал(а):Энергосберегающие лампы прошлый век.


Когда неожиданно гаснет свет, то обычные парафиновые свечи становятся очень актуальны. :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Riise
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 13:46
Откуда: Рязань
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Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение Riise » 16 июн 2016, 13:54

Даже цена обычных энергосберегающих ламп уже заставляет многих задуматься, а стоит ли ее покупать, а светодиодных и подавно. Так что с точки зрения массового использования светодиодные - все таки это завтрашний день)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение ivanes » 16 июн 2016, 13:55

купил три с цоколем GU-53 одна с GU-10. Свет теплый 2700К. Заменю галогенки. Р пот=5вт, световая Р=35 вт
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение listen10 » 16 июн 2016, 19:56

Vredtech писал(а):
katyacat писал(а):Энергосберегающие лампы прошлый век.


Когда неожиданно гаснет свет, то обычные парафиновые свечи становятся очень актуальны. :D

Светодиодные фонари уже везде,в гараже,в квартире,в подвале,в машине,в барсетке...
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katyacat
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 18:15

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение katyacat » 17 июн 2016, 15:36

Еще большой плюс что не греются,патроны на светильниках дольше продержаться. Единственное на дешевых светодиодных лампах плохой теплый свет,лучше брать качественные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение ivanes » 24 сен 2016, 11:55

Сегодня у меня почти все лампы ЛЭД.Заменил 17 ламп.Осталось две галогенки. Сегодня надо снять показания счетчика.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение ivanes » 24 сен 2016, 12:15

увеличил потребление э\энергии в сентябре. Дважды сушили в духовке яблоки. расход 134 квт.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение listen10 » 24 сен 2016, 20:40

ivanes писал(а):увеличил потребление э\энергии в сентябре. Дважды сушили в духовке яблоки. расход 134 квт.

Не было горячей воды,работал бойлер - расход 600кВт.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение ivanes » 25 сен 2016, 12:40

У меня на случай отключения ГВС (не более 7-10дней) есть проточный нагреватель.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение listen10 » 25 сен 2016, 18:47

ivanes писал(а):У меня на случай отключения ГВС (не более 7-10дней) есть проточный нагреватель.

Какой мощности?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Энергосберегающие лампы

Сообщение ivanes » 10 фев 2017, 11:39

5 квт
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delmetaln
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 10:19

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