Сообщение ivanes » 26 май 2016, 18:07

nik-petr

открыл паспорта на все указанные приборы.

Ни в одном не указана потребляемая мощность. Монтаж должен делать мастер. 220-240 вольт и все.

На ПК вообще нет никакой инструкции,кроме техники безопасности. Есть все перечисленные вами приборы

UNCLE1911,Гуру

Не я устанавливаю расход электроэнергии. Мосэнергосбыт. я на E-meil получаю квитанцию к оплате. Через Интернет передаю показания счетчика. Фирма сама делает расчет с учетом льгот 50% от расхода.

И еще мы с женой получаем субсидии по оплате ЖКХ.электроэнергии,телефона,кроме Интернета. Примерно он равны 75% от всех платежей. Зимой % ниже. Не на одну пенсии мы живем. Помогают.

За 8 лет накрутил вклад в банках в 1,8 раза. часть снимаем на покупки стоящего.