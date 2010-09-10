Сообщение Victorpar » 26 минут назад

Эти лампы в пять раз эффективнее по энергопотреблению и в пять раз по сроку службы, но при этом в десять раз дороже обычных ламп накаливания. Если такая лампа не светит в пять раз дольше обычной, то она становится убыточной. Энергосберегающие лампы содержат до 90 мг ртути и требуют специальной утилизации. Лучше всего использовать светодиодные лампы - светоотдача в 15 раз, а срок службы минимум в 100 раз больше обычных. По сравнению с энергосберегающими лампами у светодиодных ламп надежность максимальная.