Энергосберегающие лампы
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Энергосберегающие лампы
Эти лампы в пять раз эффективнее по энергопотреблению и в пять раз по сроку службы, но при этом в десять раз дороже обычных ламп накаливания. Если такая лампа не светит в пять раз дольше обычной, то она становится убыточной. Энергосберегающие лампы содержат до 90 мг ртути и требуют специальной утилизации. Лучше всего использовать светодиодные лампы - светоотдача в 15 раз, а срок службы минимум в 100 раз больше обычных. По сравнению с энергосберегающими лампами у светодиодных ламп надежность максимальная.
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