Сообщение Badiman » 10 дек 2016, 20:39

Забота это способность взять на себя в совместной жизни решение тех проблем, которые твой партнёр не может решить по объективным обстоятельствам лучше Вас .. это умение чувствовать настроение партнёра и поддержать вовремя морально и материально если потребуется... это умение выслушать ,когда с тобой хотят поделиться и способность сказать по делу когда спрашивают совета .. но это в том случае если оба чего то стоят по жизни и оба самодостаточные личности ... если один "Зая" а другая "Киса" ( возможны варианты ) то тут как правило вариант папа- дочка (что чаще) или мама- сынок со всеми вытекающими .. а вытекает из этого то,что один(на) пашет как савраска, а другой(ая) неоцененная ,но ооочень "неординарная" личность в вечном поиске себя ,а по сути инфантил конченный .. и тогда забота выливается в банальное материальное содержание и вытирание сопель, что правда не мешает иногда и за "поговорить" о правах и проблемах для имитации равноправия в союзе.. Длинно написал , если кратко - забота это сделать так ,чтобы твой партнёр не чувствовал себя выброшенным на берег китом ,если вдруг по разным причинам останется один ..