Что такое забота?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Что такое забота?
Забота-не безразличие к человеку. Это помощь,это опека, это любовь.
Re: Что такое забота?
Забота это способность взять на себя в совместной жизни решение тех проблем, которые твой партнёр не может решить по объективным обстоятельствам лучше Вас .. это умение чувствовать настроение партнёра и поддержать вовремя морально и материально если потребуется... это умение выслушать ,когда с тобой хотят поделиться и способность сказать по делу когда спрашивают совета .. но это в том случае если оба чего то стоят по жизни и оба самодостаточные личности ... если один "Зая" а другая "Киса" ( возможны варианты ) то тут как правило вариант папа- дочка (что чаще) или мама- сынок со всеми вытекающими .. а вытекает из этого то,что один(на) пашет как савраска, а другой(ая) неоцененная ,но ооочень "неординарная" личность в вечном поиске себя ,а по сути инфантил конченный .. и тогда забота выливается в банальное материальное содержание и вытирание сопель, что правда не мешает иногда и за "поговорить" о правах и проблемах для имитации равноправия в союзе.. Длинно написал , если кратко - забота это сделать так ,чтобы твой партнёр не чувствовал себя выброшенным на берег китом ,если вдруг по разным причинам останется один ..
Re: Что такое забота?
Забота - это проявление своей любви.
Re: Что такое забота?
Гусена79 тупит. Почти 40 лет дуре, а не понимает, что здесь рязанский форум. Ждем строительной рекламы какой- нибудь казахстанской конторы.
Re: Что такое забота?
Это семья для меня. Проявление чувств и опеки, дети и много радости.
Re: Что такое забота?
Это любовь, жалость, когда я болею муж постоянно рядом, чаек делает, в аптеку бегает, следит, что б я тепло одевалась)
Re: Что такое забота?
оооо, забота это то, чего так сильно не хватает в повседневной жизни!
Re: Что такое забота?
Vova1005 писал(а):оооо, забота это то, чего так сильно не хватает в повседневной жизни!
Забота о любимом , детях , это святое , нужно ее проявлять, как , ну тут каждый сам решает . Но и о себе не стоит забывать , особенно когда в семье появился маленький человечек , у меня сейчас дочка родила , так поверьте в курсе вопроса !
Рождение малыша кардинальным образом меняет жизнь женщины. Она больше просто не принадлежит себе. Младенец требует буквально ежеминутного внимания, зависит от родителей полностью. Именно на маме лежит ответственность за его рост и правильное питание, если она кормит грудью. Отлучиться куда-либо, побыть в одиночестве очень сложно.
Одна из причина такого состояния мамы новорожденного — постоянная физическая и психологическая усталость. А как предотвратить ее, как позаботиться о себе после появления малыша , вот тут и узнаете https://blizosti.net/kak-pozabotitsja-o-sebe-posle-rozhdenija-rebenka/.
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