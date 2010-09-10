Что такое забота?

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Ali G
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:53

Re: Что такое забота?

Сообщение Ali G » 27 окт 2016, 14:59

Забота-не безразличие к человеку. Это помощь,это опека, это любовь.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Что такое забота?

Сообщение Badiman » 10 дек 2016, 20:39

Забота это способность взять на себя в совместной жизни решение тех проблем, которые твой партнёр не может решить по объективным обстоятельствам лучше Вас .. это умение чувствовать настроение партнёра и поддержать вовремя морально и материально если потребуется... это умение выслушать ,когда с тобой хотят поделиться и способность сказать по делу когда спрашивают совета .. но это в том случае если оба чего то стоят по жизни и оба самодостаточные личности ... если один "Зая" а другая "Киса" ( возможны варианты ) то тут как правило вариант папа- дочка (что чаще) или мама- сынок со всеми вытекающими .. а вытекает из этого то,что один(на) пашет как савраска, а другой(ая) неоцененная ,но ооочень "неординарная" личность в вечном поиске себя ,а по сути инфантил конченный .. и тогда забота выливается в банальное материальное содержание и вытирание сопель, что правда не мешает иногда и за "поговорить" о правах и проблемах для имитации равноправия в союзе.. Длинно написал , если кратко - забота это сделать так ,чтобы твой партнёр не чувствовал себя выброшенным на берег китом ,если вдруг по разным причинам останется один ..
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Что такое забота?

Сообщение Ромалия » 11 дек 2016, 19:33

Забота - это проявление своей любви.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что такое забота?

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 10:01

Гусена79 тупит. Почти 40 лет дуре, а не понимает, что здесь рязанский форум. Ждем строительной рекламы какой- нибудь казахстанской конторы.
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Что такое забота?

Сообщение Jennifer » 15 дек 2016, 00:13

Это семья для меня. Проявление чувств и опеки, дети и много радости.
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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Что такое забота?

Сообщение Пушистик » 04 янв 2017, 01:44

Это любовь, жалость, когда я болею муж постоянно рядом, чаек делает, в аптеку бегает, следит, что б я тепло одевалась)
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Vova1005
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 13:18

Re: Что такое забота?

Сообщение Vova1005 » 16 окт 2017, 19:22

оооо, забота это то, чего так сильно не хватает в повседневной жизни!
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Что такое забота?

Сообщение КсюшаЧ » 43 минуты назад

Vova1005 писал(а):оооо, забота это то, чего так сильно не хватает в повседневной жизни!

Забота о любимом , детях , это святое , нужно ее проявлять, как , ну тут каждый сам решает . Но и о себе не стоит забывать , особенно когда в семье появился маленький человечек , у меня сейчас дочка родила , так поверьте в курсе вопроса !
Рождение малыша кардинальным образом меняет жизнь женщины. Она больше просто не принадлежит себе. Младенец требует буквально ежеминутного внимания, зависит от родителей полностью. Именно на маме лежит ответственность за его рост и правильное питание, если она кормит грудью. Отлучиться куда-либо, побыть в одиночестве очень сложно.
Одна из причина такого состояния мамы новорожденного — постоянная физическая и психологическая усталость. А как предотвратить ее, как позаботиться о себе после появления малыша , вот тут и узнаете https://blizosti.net/kak-pozabotitsja-o-sebe-posle-rozhdenija-rebenka/.
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