Сообщение Customer » 15 апр 2016, 21:45

Спасибо, listen10, за лестное мнение о моем музыкальном вкусе, но здесь не все согласятся с Вами, я знаю. Но мне самому нравится то, что слушаю. И это зависит даже не столько от моего музыкального вкуса, сколько от профессионализма композиторов, музыкантов и вокалистов.

Ты - это ты, а я - это я.