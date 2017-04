Customer писал(а):

Помните, в песне Vera в альбоме "The Wall" - "Стена" легендарной группы "Pink Floyd", она начиналась с вопроса:"Does anybody here remember Vera Lynn?"Мне тоже хотелось бы спросить: "А помнит кто-либо здесь Веру Линн?" А между тем, ей сегодня исполнилось 99 лет. Почти век!