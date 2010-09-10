Музыка. Что слушаем? Что поем?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
Customer писал(а):Помните, в песне Vera в альбоме "The Wall" - "Стена" легендарной группы "Pink Floyd", она начиналась с вопроса:
"Does anybody here remember Vera Lynn?"
Мне тоже хотелось бы спросить: "А помнит кто-либо здесь Веру Линн?" А между тем, ей сегодня исполнилось 99 лет. Почти век!
https://www.youtube.com/watch?v=OvgM_xcx2GI
Хороший у вас вкус,и понятный мне.
Всё остохерело,слушаю Магомаева,Антонова ,Рыбникова
Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
Спасибо, listen10, за лестное мнение о моем музыкальном вкусе, но здесь не все согласятся с Вами, я знаю. Но мне самому нравится то, что слушаю. И это зависит даже не столько от моего музыкального вкуса, сколько от профессионализма композиторов, музыкантов и вокалистов.
Ты - это ты, а я - это я.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
http://www.youtube.com/watch?v=mGsymYHKm_4
эх, не те песни я пела на паперти, не в той аранжировке...
эх, не те песни я пела на паперти, не в той аранжировке...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
Хорошая пестня, жалистная.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
Негры воспевают Нью-Йоркские кварталы с многоэтажной застройкой.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtlNCk8qvU8
У нас народ впрягается в ипотеку за квартирку в аналогичном гетто. А в США угнетённым неграм жильё предоставляется за счёт государства. И похоже, что бесплатно. Точнее, конечно, негры платят. Одной рукой государство выдает им велферы, фудстемпы и медикеры, а другой забирает три доллара за съём хаты в public housing project.
Тут человек возмущается ужасными условиями проживания в таких домах https://www.youtube.com/watch?v=6UDqT5RmvlE
Правительство редко делает уборку лестничных площадок.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtlNCk8qvU8
У нас народ впрягается в ипотеку за квартирку в аналогичном гетто. А в США угнетённым неграм жильё предоставляется за счёт государства. И похоже, что бесплатно. Точнее, конечно, негры платят. Одной рукой государство выдает им велферы, фудстемпы и медикеры, а другой забирает три доллара за съём хаты в public housing project.
Тут человек возмущается ужасными условиями проживания в таких домах https://www.youtube.com/watch?v=6UDqT5RmvlE
Правительство редко делает уборку лестничных площадок.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
Тоже, можно сказать, музыкальное видео. В Чикаго в своё время было адское гетто. Называлось Кабрини Грин. Типа квартала медведевок в Семчино, только заселённого неграми, в третьем поколении сидящих на пособиях и велферах. Сейчас всё снесли, народ ностальгирует:
https://www.youtube.com/watch?v=jTgzKqBILpM
https://www.youtube.com/watch?v=jTgzKqBILpM
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Музыка Что слушаем Что поем
Я все делаю исключительно под музыку десятки, с мужем в машине слушаем всегда только английское радио без рекламы.
Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?
https://www.youtube.com/watch?v=UWxdGJR_foY
В 80-м году 25 сентября,завернулся ударник LZ.
Неужели нельзя было рафинированный колоть?
В 80-м году 25 сентября,завернулся ударник LZ.
Неужели нельзя было рафинированный колоть?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03 апр 2017, 12:17
Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Как избавиться от скола на лобовом стекле?
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Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
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Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
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Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.
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-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03 апр 2017, 12:17
Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Glass Profi
Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.
http://urlcut.ru/4g9a
Glass Profi
Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.
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