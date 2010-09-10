Музыка. Что слушаем? Что поем?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 11 апр 2016, 22:34

Customer писал(а):Помните, в песне Vera в альбоме "The Wall" - "Стена" легендарной группы "Pink Floyd", она начиналась с вопроса:
"Does anybody here remember Vera Lynn?"
Мне тоже хотелось бы спросить: "А помнит кто-либо здесь Веру Линн?" А между тем, ей сегодня исполнилось 99 лет. Почти век!
https://www.youtube.com/watch?v=OvgM_xcx2GI

Хороший у вас вкус,и понятный мне.
Всё остохерело,слушаю Магомаева,Антонова ,Рыбникова
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение Customer » 15 апр 2016, 21:45

Спасибо, listen10, за лестное мнение о моем музыкальном вкусе, но здесь не все согласятся с Вами, я знаю. Но мне самому нравится то, что слушаю. И это зависит даже не столько от моего музыкального вкуса, сколько от профессионализма композиторов, музыкантов и вокалистов.
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение ФрекенСнорк » 27 апр 2016, 21:12

http://www.youtube.com/watch?v=mGsymYHKm_4
эх, не те песни я пела на паперти, не в той аранжировке... :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11128
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение UNCLE1911 » 27 апр 2016, 21:41

Хорошая пестня, жалистная.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение Овняшка » 04 май 2016, 12:52

Arabic Version - Hotel California
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение Колхозник » 16 июл 2016, 11:44

Негры воспевают Нью-Йоркские кварталы с многоэтажной застройкой.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtlNCk8qvU8
У нас народ впрягается в ипотеку за квартирку в аналогичном гетто. А в США угнетённым неграм жильё предоставляется за счёт государства. И похоже, что бесплатно. Точнее, конечно, негры платят. Одной рукой государство выдает им велферы, фудстемпы и медикеры, а другой забирает три доллара за съём хаты в public housing project.

Тут человек возмущается ужасными условиями проживания в таких домах https://www.youtube.com/watch?v=6UDqT5RmvlE
Правительство редко делает уборку лестничных площадок.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение Колхозник » 18 июл 2016, 00:34

Тоже, можно сказать, музыкальное видео. В Чикаго в своё время было адское гетто. Называлось Кабрини Грин. Типа квартала медведевок в Семчино, только заселённого неграми, в третьем поколении сидящих на пособиях и велферах. Сейчас всё снесли, народ ностальгирует:
https://www.youtube.com/watch?v=jTgzKqBILpM
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 12 авг 2016, 23:13

https://www.youtube.com/watch?v=gJ-v0CCfEqE
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение ФрекенСнорк » 13 авг 2016, 19:54

https://www.youtube.com/watch?v=FcD9sn6VBGA
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Radakt
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 18:00

Музыка Что слушаем Что поем

Сообщение Radakt » 18 сен 2016, 00:20

Я все делаю исключительно под музыку десятки, с мужем в машине слушаем всегда только английское радио без рекламы.
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 26 сен 2016, 20:45

https://www.youtube.com/watch?v=UWxdGJR_foY
В 80-м году 25 сентября,завернулся ударник LZ.
Неужели нельзя было рафинированный колоть?
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 20:10

https://www.youtube.com/watch?v=vkELfUO8jBM
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 20:25

https://www.youtube.com/watch?v=UvVKj0c0UTQ
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 20:35

https://www.youtube.com/watch?v=Nx6WZnMzwLg
Вернуться к началу
Charleswax
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 12:17

Как избавиться от скола на лобовом стекле?

Сообщение Charleswax » Сегодня, 10:37

Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Glass Profi

Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.

http://urlcut.ru/4g9a
Вернуться к началу
Charleswax
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 12:17

Как избавиться от скола на лобовом стекле?

Сообщение Charleswax » 47 минут назад

Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Glass Profi

Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.

http://urlcut.ru/4g9a
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя