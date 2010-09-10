Музыка. Что слушаем? Что поем?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение ФрекенСнорк » 27 апр 2016, 21:12

http://www.youtube.com/watch?v=mGsymYHKm_4
эх, не те песни я пела на паперти, не в той аранжировке... :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение UNCLE1911 » 27 апр 2016, 21:41

Хорошая пестня, жалистная.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение Овняшка » 04 май 2016, 12:52

Arabic Version - Hotel California
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение Колхозник » 16 июл 2016, 11:44

Негры воспевают Нью-Йоркские кварталы с многоэтажной застройкой.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtlNCk8qvU8
У нас народ впрягается в ипотеку за квартирку в аналогичном гетто. А в США угнетённым неграм жильё предоставляется за счёт государства. И похоже, что бесплатно. Точнее, конечно, негры платят. Одной рукой государство выдает им велферы, фудстемпы и медикеры, а другой забирает три доллара за съём хаты в public housing project.

Тут человек возмущается ужасными условиями проживания в таких домах https://www.youtube.com/watch?v=6UDqT5RmvlE
Правительство редко делает уборку лестничных площадок.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение Колхозник » 18 июл 2016, 00:34

Тоже, можно сказать, музыкальное видео. В Чикаго в своё время было адское гетто. Называлось Кабрини Грин. Типа квартала медведевок в Семчино, только заселённого неграми, в третьем поколении сидящих на пособиях и велферах. Сейчас всё снесли, народ ностальгирует:
https://www.youtube.com/watch?v=jTgzKqBILpM
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 12 авг 2016, 23:13

https://www.youtube.com/watch?v=gJ-v0CCfEqE
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение ФрекенСнорк » 13 авг 2016, 19:54

https://www.youtube.com/watch?v=FcD9sn6VBGA
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Radakt
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 18:00

Музыка Что слушаем Что поем

Сообщение Radakt » 18 сен 2016, 00:20

Я все делаю исключительно под музыку десятки, с мужем в машине слушаем всегда только английское радио без рекламы.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 26 сен 2016, 20:45

https://www.youtube.com/watch?v=UWxdGJR_foY
В 80-м году 25 сентября,завернулся ударник LZ.
Неужели нельзя было рафинированный колоть?
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 20:10

https://www.youtube.com/watch?v=vkELfUO8jBM
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 20:25

https://www.youtube.com/watch?v=UvVKj0c0UTQ
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 20:35

https://www.youtube.com/watch?v=Nx6WZnMzwLg
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nikasaratova
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 18:05

Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение nikasaratova » 08 июн 2019, 18:10

Пою караоке, моя любимая песня, рекомендую к исполнению
Ольга Бузова — Водица
Текст песни Водица

Твои слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
Слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться

1 Куплет
Я не хотела… ла… твоей лжи
Всех этих пустых фраз, твоих фальшивых
Не получилось у нас с тобой, милый
Всё, что хочу сейчас я — быть счастливой
Моё сердце — птица, в твоей грудной клетке
На ветку с ветки, с ветки на ветку
Моё сердце — птица, в твоей грудной клетке
На ветку с ветки, с ветки на ветку

Припев
Твои слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
Слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться

Слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
Слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться

2 Куплет
Моё сердце биться будет, пускай смотрят люди
Пускай меня судят и мою свободу
Как мне жить, все знают. Но я не такая
И я отменяю моду на разводы

Моё сердце — птица, в твоей грудной клетке
На ветку с ветки, с ветки на ветку
Моё сердце — птица, в твоей грудной клетке
На ветку с ветки, с ветки на ветку

Припев
Твои слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
Слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться

Слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
Слова — водица, так не годится
Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
Источник https://komitet2005.ru/2019/06/08/olga-buzova-vodica/
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Музыка. Что слушаем? Что поем?

Сообщение Anatup » Вчера, 18:58

Так быстро время летит, что ещё совсем недавно праздновали новый год, а скоро уже опять праздновать его будешь. Ибо сегодня уже последний день осени. И слушается такое, как раз под уходящую осень. Вот играет Дмитрий Радонов https://youtu.be/-RlsYa_XdZU с песней "Осень".
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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