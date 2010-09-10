Сообщение Колхозник » 18 июл 2016, 00:34

Тоже, можно сказать, музыкальное видео. В Чикаго в своё время было адское гетто. Называлось Кабрини Грин. Типа квартала медведевок в Семчино, только заселённого неграми, в третьем поколении сидящих на пособиях и велферах. Сейчас всё снесли, народ ностальгирует: