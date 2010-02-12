Общедомовые и индивидуальные счетчики
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Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
По серьезному и я склоняюсь поставить на своих трубах счетчик. Экономия ощутимая, по словам моего приятеля.
Не могу я понять, как одна шершавая вещь может быть более скользкой, чем другая шершавая вещь.(с)
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
C учетом удорожания платы за отопление подумал я тут - а ведь можно поставить счетчик тепла и платить за калории или нет?
Кто-нибудь разбирается в этом вопросе?
Кто-нибудь разбирается в этом вопросе?
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
По ТВ был сюжет: какой- то умный дяденька поставил уйму счетчиков- и на давление воды в трубах,и температуру воды, и еще какие-то.
Платить получилось сущие копейки. ЖЭУ согласилось с таким раскладом только после суда, но попросило не афишировать ситуацию
перед соседями. Вот такое вот кино.
Платить получилось сущие копейки. ЖЭУ согласилось с таким раскладом только после суда, но попросило не афишировать ситуацию
перед соседями. Вот такое вот кино.
- Dreadnought
- Гость RZN.info
- Сообщения: 364
- Зарегистрирован: 14 янв 2010, 09:32
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
Engineer
Насколько я знаю, счетчики тепла устанавливаются только общедомовые. Не помню уж, с чем это связано.
Насколько я знаю, счетчики тепла устанавливаются только общедомовые. Не помню уж, с чем это связано.
Ну вы кагбе поняли к чему это все, да?
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
Fafhrd писал(а):Кто в теме, поясните, пожалуйста, мне такую вещь. Недавно в одной из тем я написал следующее:
То есть администрация города проводит активную работу по установке общедомовых счетчиков на многоквартирных жилых домах. А после установки этих общедомовых счетчиков я (как и любой другой владелец индивидуальных счетчиков) буду помимо личного потребления оплачивать еще и "общедомовое" в части различных утечек и протечек.
Правильно я понимаю?
не думаю что дойдет до *общедомовых*, это гадство какое то получается. почему я должна платить за все протечки и за тех у кого счетчиков в кв нет?
надеюсь всех принудят поставить в квартирах)))
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
Dreadnought писал(а):Не помню уж, с чем это связано.
А как должен выглядеть квартирный теплосчетчик на центральное отопление?
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
Engineer писал(а):можно поставить счетчик тепла
Можно. На каждую батарею отдельно.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
Dreadnought писал(а):Engineer
Насколько я знаю, счетчики тепла устанавливаются только общедомовые. Не помню уж, с чем это связано.
Но точно не с удорожанием! А чтобы люди могли экономить!
- Кто сочиняет анекдоты про блондинок?
- Брюнетки. Одинокими зимними вечерами.
- Брюнетки. Одинокими зимними вечерами.
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
StR писал(а):Engineer писал(а):можно поставить счетчик тепла
Можно. На каждую батарею отдельно.
Надо заняться этим вопросом...Посчитать все и прикинуть...
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
Engineer писал(а):Посчитать все и прикинуть...
Ага, посчитай... Если верить интернету, счетчик стоит от 6 тыр.
И есть две проблемы.
Первая - отсутствие нормативной базы по квартирным теплосчетчикам.
Вторая - говорят, счетчик в квартиру вообще не ставится, потому что изменение температуры в трубе на протяжении квартиры - меньше погрешности счетчика.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Общедомовые и индивидуальные счетчики
Fafhrd писал(а):Кто в теме, поясните, пожалуйста, мне такую вещь. Недавно в одной из тем я написал следующее:
Меня же другое беспокоит, раз уж тема счетчиков поднята. Есть совершенно безумная норма (Постановление Правительства № 307 от 23.05.06 г.) о том, что ВЛАДЕЛЬЦЫ СЧЕТЧИКОВ ОБЯЗАНЫ ОПЛАЧИВАТЬ ОБЩЕДОМОВОЙ ПЕРЕРАСХОД ВОДЫ. То есть фактически возмещать расходы соседей, которые платят фиксированную сумму по нормативу, а также утечки воды в неисправной общей части системы водоснабжения. Вопрос установки квартирных водосчетчиков по хорошей цене смотрим на модель.
Объясняется этот факт следующим образом: технологические потери во внутридомовых инженерных коммуникациях, а также предназначенные для содержания общего имущества коммунальные услуги уже учтены в нормативе, по которому платят лица, не имеющие счетчиков (150 горячей и 220 литров холодной в день). То есть люди без счетчиков все уже оплатили. А образовавшийся перерасход, соответственно, распределяется между пользователями счетчиков.
Вот такая получается грустная система.
Сейчас читаю в новостях:
Администрацией города реализован первый этап долгосрочной целевой программы «Установка приборов коммерческого учёта энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы на 2009-2015 годы». ... Установка приборов учёта на жилищном фонде города даст возможность перейти на общедомовой учёт энергоресурсов и позволит собственникам производить оплату фактически потребленных воды, тепловой и электрической энергии...
Первый этап, в процессе которого в течение 2009 года на 69 многоквартирных домах установлено 220 счётчиков горячей, холодной воды, отопления и электрической энергии уже выполнен. Планируется, что всего до 2015 года счётчики будут установлены на 2288 многоквартирных домах..
То есть администрация города проводит активную работу по установке общедомовых счетчиков на многоквартирных жилых домах. А после установки этих общедомовых счетчиков я (как и любой другой владелец индивидуальных счетчиков) буду помимо личного потребления оплачивать еще и "общедомовое" в части различных утечек и протечек.
Правильно я понимаю?
да, все верно
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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