Сообщение Parazit » 12 фев 2010, 20:42

По серьезному и я склоняюсь поставить на своих трубах счетчик. Экономия ощутимая, по словам моего приятеля.

Не могу я понять, как одна шершавая вещь может быть более скользкой, чем другая шершавая вещь.(с)