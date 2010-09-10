Радиостанция 27мгц в автомобиль
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Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
GlebAl писал(а):Я вот Zello себе поставил на телефон как альтернативу - но я смотрю как то там кисло всё с общением, хотя можно общаться в округе - ставишь расстояние в диапазоне которого будут воспроизводится разговоры и сам участвовать можешь. Плюс глобально можешь общаться по различным каналам. Всё это работает естественно при наличии интернет... Пока не удаляю - думаю может пригодиться...
Отъехай от трасс километров на 20-30 и зело будет бесполезно, а учитывая ее лаги в движении и качество мобильного интернету - зело становится бесполезной в автомобиле. А радиосвязь она полностью самодостаточна - сейчас можно с помощь рации ценой в 50 баксов спокойно общаться в пределах Рязани в прямом канале, ну или с Москвой через линк
Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
Да я понимаю разницу... Я большую часть времени бываю в пределах хоть какой то связи. Рацию конечно очень хотелось поставить, только в машине часто ездит ребёнок и не хотелось бы его матом кормить с детства.
Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
GlebAl писал(а):Да я понимаю разницу... Я большую часть времени бываю в пределах хоть какой то связи. Рацию конечно очень хотелось поставить, только в машине часто ездит ребёнок и не хотелось бы его матом кормить с детства.
Тогда однозначно на ЛПД - там мата в разы меньше
Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
Привет. Кто-нибудь знает что или кто перекрывает АМ модуляцию (глушит). На 15 канале связь никакая. Так уже 3 дня.
Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
Василич писал(а):Привет. Кто-нибудь знает что или кто перекрывает АМ модуляцию (глушит). На 15 канале связь никакая. Так уже 3 дня.
Вообще модуляцию, точнее какой-то ее вид давить никто не будет. Проще давить частоту. От района зависит? Если нет, то скорее всего проблема в аппаратуре.
Но для города лучше все же УКВ.
Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
Привет Форумчане. Имею 2 года рацию M-Tech Legend 1 с мощностью (как указывают) около 4 Вт. Антенну Sirio Turbo 3000 Blue Line 1710 мм. http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5089 КВС показывает 1.09 Установлено на легковом автомобиле. Проблема в том, что я принимаю лучше чем передаю. Передачи явно не хватает. За городом между автомобилями на 7 км связь на 4 (хорошо).Нашёл видео в обзоре рации где рассказывают как можно раскрыть станцию по мощности запаяв коллектор эмитор транзистора поставив перемычку. https://www.youtube.com/watch?v=L77LojYekn8 Смотреть с 5 мин. 40 сек. Вопрос. "Стоит ли овчинка выделки" ? На сколько будет лучше передача?
Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
Василич писал(а):Привет Форумчане. Имею 2 года рацию M-Tech Legend 1 с мощностью (как указывают) около 4 Вт. Антенну Sirio Turbo 3000 Blue Line 1710 мм. http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5089 КВС показывает 1.09 Установлено на легковом автомобиле. Проблема в том, что я принимаю лучше чем передаю. Передачи явно не хватает. За городом между автомобилями на 7 км связь на 4 (хорошо).Нашёл видео в обзоре рации где рассказывают как можно раскрыть станцию по мощности запаяв коллектор эмитор транзистора поставив перемычку. https://www.youtube.com/watch?v=L77LojYekn8 Смотреть с 5 мин. 40 сек. Вопрос. "Стоит ли овчинка выделки" ? На сколько будет лучше передача?
Закоротили транзистор и на выходе мощность повысилась... Такую чушь даже смотреть вредно.
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Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
Не то слово - чушь.
Даже в терминах путаются, КВС совсем по другому называется
Даже в терминах путаются, КВС совсем по другому называется
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Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
Василич писал(а):КВС показывает
КВС - это командир воздушного судна?
Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль
Antipov писал(а):Василич писал(а):КВС показывает
КВС - это командир воздушного судна?
Да опечатался. Как отредактировать не нашёл. Конечно же КСВ.
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Шины Michelin в Санкт-Петербурге
Шины Michelin в Санкт-Петербурге
Michelin Agilis Alpin
Michelin Agilis 51 Snow-Ice
Почему стоит выбрать шины Michelin?
Резина Michelin отличается хорошим сцеплением с практически любым дорожным покрытием. Это важное преимущество, если учитывать качество российских дорог.
Если установлены шины марки Michelin, то обеспечивается высокая курсовая устойчивость ТС даже в сложных дорожных ситуациях, при попадании на скользкие, мокрые участки, а также при резком торможении.
Шины Michelin отличаются низкой шумностью: вы отметите эту особенность, попав на неровные асфальто-бетонные дороги, на каменистые участки, ямы, засыпанные гравием.
Обеспечивается снижение вибрации: шины Michelin идеально подходят для езды по сложным российским дорогам, управлять авто, на колесах которого стоят шины производства Michelin, комфортнее и легче.
Преимущества интернет-магазина "ШИНСЕРВИС":
· Большой выбор шин по типоразмерам, индексу скорости и другим характеристикам. Иногда автовладельцам трудно сделать выбор изделий Michelin.
· Занимаемся поставкой изделий Michelin под заказ. Это удобно и просто, вам не придется долго ждать покрышки Michelin.
· Помощь в подборе покрышек: шины производства Michelin можно выбрать через интернет-магазин. Наш квалифицированный персонал готов вас проконсультировать, подобрать шины шины мишлен купить марки Michelin, которые идеально шины мишлен купить подходят для вашего авто.
· Огромный ассортимент и зимних, и летних шин Michelin. Вы легко подберете шины производства Michelin с подходящими технико-эксплуатационными характеристиками.
· Низкие цены на шины. Приобрести продукцию Michelin можно по приемлемым расценкам, если вы не хотите переплачивать, то обращайтесь к поставщику ООО "ШИНСЕРВИС".
· К вашим услугам автосервис ООО "ШИНСЕРВИС". Вы можете поменять шины марки "Мишлен" в одном из шинных центров, оставить колеса на сезонное хранение и воспользоваться другими предложениями.
Мы являемся крупнейшим поставщиком шин, официальным дилером Michelin, поэтому готовы предоставить полную информацию по покрышкам, предложить шины со скидкой.
шины мишлен купить
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