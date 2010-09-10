Сообщение koten » 30 июн 2014, 23:21

GlebAl писал(а): Я вот Zello себе поставил на телефон как альтернативу - но я смотрю как то там кисло всё с общением, хотя можно общаться в округе - ставишь расстояние в диапазоне которого будут воспроизводится разговоры и сам участвовать можешь. Плюс глобально можешь общаться по различным каналам. Всё это работает естественно при наличии интернет... Пока не удаляю - думаю может пригодиться...

Отъехай от трасс километров на 20-30 и зело будет бесполезно, а учитывая ее лаги в движении и качество мобильного интернету - зело становится бесполезной в автомобиле. А радиосвязь она полностью самодостаточна - сейчас можно с помощь рации ценой в 50 баксов спокойно общаться в пределах Рязани в прямом канале, ну или с Москвой через линк