Радиостанция 27мгц в автомобиль

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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение koten » 30 июн 2014, 23:21

GlebAl писал(а):Я вот Zello себе поставил на телефон как альтернативу - но я смотрю как то там кисло всё с общением, хотя можно общаться в округе - ставишь расстояние в диапазоне которого будут воспроизводится разговоры и сам участвовать можешь. Плюс глобально можешь общаться по различным каналам. Всё это работает естественно при наличии интернет... Пока не удаляю - думаю может пригодиться...

Отъехай от трасс километров на 20-30 и зело будет бесполезно, а учитывая ее лаги в движении и качество мобильного интернету - зело становится бесполезной в автомобиле. А радиосвязь она полностью самодостаточна - сейчас можно с помощь рации ценой в 50 баксов спокойно общаться в пределах Рязани в прямом канале, ну или с Москвой через линк
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение GlebAl » 01 июл 2014, 09:59

Да я понимаю разницу... Я большую часть времени бываю в пределах хоть какой то связи. Рацию конечно очень хотелось поставить, только в машине часто ездит ребёнок и не хотелось бы его матом кормить с детства.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение koten » 02 июл 2014, 00:20

GlebAl писал(а):Да я понимаю разницу... Я большую часть времени бываю в пределах хоть какой то связи. Рацию конечно очень хотелось поставить, только в машине часто ездит ребёнок и не хотелось бы его матом кормить с детства.

Тогда однозначно на ЛПД - там мата в разы меньше
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Василич
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июн 2014, 16:42

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение Василич » 04 июл 2015, 23:03

Привет. Кто-нибудь знает что или кто перекрывает АМ модуляцию (глушит). На 15 канале связь никакая. Так уже 3 дня.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение koten » 14 июл 2015, 17:34

Василич писал(а):Привет. Кто-нибудь знает что или кто перекрывает АМ модуляцию (глушит). На 15 канале связь никакая. Так уже 3 дня.

Вообще модуляцию, точнее какой-то ее вид давить никто не будет. Проще давить частоту. От района зависит? Если нет, то скорее всего проблема в аппаратуре.
Но для города лучше все же УКВ.
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Василич
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июн 2014, 16:42

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение Василич » 17 апр 2016, 12:39

Привет Форумчане. Имею 2 года рацию M-Tech Legend 1 с мощностью (как указывают) около 4 Вт. Антенну Sirio Turbo 3000 Blue Line 1710 мм. http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5089 КВС показывает 1.09 Установлено на легковом автомобиле. Проблема в том, что я принимаю лучше чем передаю. Передачи явно не хватает. За городом между автомобилями на 7 км связь на 4 (хорошо).Нашёл видео в обзоре рации где рассказывают как можно раскрыть станцию по мощности запаяв коллектор эмитор транзистора поставив перемычку. https://www.youtube.com/watch?v=L77LojYekn8 Смотреть с 5 мин. 40 сек. Вопрос. "Стоит ли овчинка выделки" ? На сколько будет лучше передача?
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 17 апр 2016, 21:41

Василич писал(а):Привет Форумчане. Имею 2 года рацию M-Tech Legend 1 с мощностью (как указывают) около 4 Вт. Антенну Sirio Turbo 3000 Blue Line 1710 мм. http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5089 КВС показывает 1.09 Установлено на легковом автомобиле. Проблема в том, что я принимаю лучше чем передаю. Передачи явно не хватает. За городом между автомобилями на 7 км связь на 4 (хорошо).Нашёл видео в обзоре рации где рассказывают как можно раскрыть станцию по мощности запаяв коллектор эмитор транзистора поставив перемычку. https://www.youtube.com/watch?v=L77LojYekn8 Смотреть с 5 мин. 40 сек. Вопрос. "Стоит ли овчинка выделки" ? На сколько будет лучше передача?


Закоротили транзистор и на выходе мощность повысилась... Такую чушь даже смотреть вредно.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Wolf

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение Wolf » 18 апр 2016, 11:30

Не то слово - чушь.
Даже в терминах путаются, КВС совсем по другому называется
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение Antipov » 18 апр 2016, 16:24

Василич писал(а):КВС показывает

КВС - это командир воздушного судна?
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Василич
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июн 2014, 16:42

Re: Радиостанция 27мгц в автомобиль

Сообщение Василич » 18 апр 2016, 17:38

Antipov писал(а):
Василич писал(а):КВС показывает

КВС - это командир воздушного судна?

Да опечатался. Как отредактировать не нашёл. Конечно же КСВ.
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Vesnahem
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Вчера, 20:20

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