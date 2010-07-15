Сообщение zepilina » 19 авг 2010, 09:25

Я звонила в Альтра, сказали что бассейна не будет, а в Атроне вроде как, студия танцев основное направление + тренажерный зал. Поживем увидим.

Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе"- Коко Шанель