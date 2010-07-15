Фитнес-клубы
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Re: Фитнес-клубы
ФрекенСнорк писал(а):Картошку будем копать...
Не-е, картошка пострадает от маникюра.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24106
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Фитнес-клубы
UNCLE1911 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):Картошку будем копать...
Не-е, картошка пострадает от маникюра.
а её потом всё равно есть...картошку-то...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- zepilina
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27 дек 2009, 19:01
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Фитнес-клубы
Я звонила в Альтра, сказали что бассейна не будет, а в Атроне вроде как, студия танцев основное направление + тренажерный зал. Поживем увидим.
Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе"- Коко Шанель
Re: Фитнес-клубы
В Круизе открылся фитнес, народу пока никого,я этим с удовольствием пользуюсь теперь. Приходишь с утрица и у тебя на всю тренеровку личный тренер. Стоимость разового посещения тренажерного зала 200 р, Там помимо этого еще кучу всяких направлений,я все даже и не вспомню. Еще там есть инфракрасная сауна,стоит 300 р за час,ее я тоже посетила,чистенько так с музыкой и аромамаслица можно накапать.
в раздевалке есть душ и полотенчик дают.
в раздевалке есть душ и полотенчик дают.
- ВедьмаТеона
- Гость RZN.info
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:12
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Фитнес-клубы
Хожу в Аристократ. Тренер Тихонова Наталья - супер просто! Однако крайне неудобная и маленькая раздевалка. Зато и стоимость не страшная - 1100 - 12 занятий. А еще по пятницам и субботам идут танцы у Ольги Горячевой. Девушка настоящий мастер танцев, двое моих знакомых у неё занимаются. Говорят, не только драйв и заряд получаешь, но и тело здорово подтягивается.
Не можешь летать - не мучай метлу!
- zepilina
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27 дек 2009, 19:01
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Фитнес-клубы
Я хожу в фит элит, очень довольна. Мне там всё нравится.
Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе"- Коко Шанель
- ВедьмаТеона
- Гость RZN.info
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:12
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Фитнес-клубы
Сходила в тонус-клуб Авеню (в Атроне на 5 этаже). В Рязани это не очень распространено, а жаль. На мой взгляд это фитнес для ленивых, аппараты делают за тебя работу, а тебе остаётся только слегка напрячь мышцы. Ритм размеренный, обстановка спокойная, ничего не раздражает...)) в общем, мне понравилось. Разовое занятие стоит 300 рублей. Рекомендую попробовать, а уж дальше сами решите - нравится или нет.
Не можешь летать - не мучай метлу!
Re: Фитнес-клубы
А кому где больше понравилось?
Re: Фитнес-клубы
Подскажите на собственном опыте, куда пойти на фитнес (район московский и приближенные у нему). Аэробика и подобное, совсем хорошо если есть йога. Особых притязаний нет, занималась до этого только дома. FitHome и премиум дороговаты, если не покупать годовой абонемент, а на него в сезон отпусков денег не набрать
приороводовед
- NollY
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
- Откуда: RZN
- Контактная информация:
Re: Фитнес-клубы
бесплатный бег ?)
Re: Фитнес-клубы
А по делу есть у кого что?
приороводовед
Re: Фитнес-клубы
Я одно время занималась в Бьюти Боди в Полсинауте. Мне нравилось.
34-65-00
34-65-00
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Фитнес-клубы
Там у племянницы сумку с деньгами и документами уперли.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Фитнес-клубы
Так кто ж сумку с деньгами и документами в раздевалке оставляет?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Фитнес-клубы
Есть такие лохушки в нашей демократической и безопасной для жизни стране.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Фитнес-клубы
А мне нравится Ирина - программа "Идеальное тело" в Атроне. Тренер просто превосходный, заставляет отдаваться на все сто, сама не халявит, делает вместе с нами )) Также нравится сам Атрон, раздевалки удобные, душ, парилка. Администраторы вежливые, и расположение нравится, от работы 15 минут. Меня все устраивает.
- Tanushkin85
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 01 апр 2015, 13:55
Re: Фитнес-клубы
Сейчас достаточно накладно постоянно ходить в фитнесс-клуб. Я, например, сходила на несколько занятий в спортзал именно для занятий с тренером, чтобы показал основные упражнения и как правильно их выполнять. Сейчас занимаюсь дома. Очень много информации по этому есть в инете. Многие упражнения беру на http://fitburg.ru/
Re: Фитнес-клубы
Но чтоб достигнуть побольше результатов, нужно принимать жиросжигатели. Жиросжигатели блокируют жиры, не дают им всасываться, следовательно, не откладывают на талии.
никогда таким не пользовалась.... Занимаюсь уже два года йогой и паралельно фитнесом - эффект великолепный и не надо ничего принимать. Я думаю, что собственными силами добиться всего можно, а не во вред себе заниматься.... Сейчас экономлю время на дорогу и вообще дома занимаюсь по этому курсу - мастер великолепно объясняет все, плюс тренирую силу воли.
Re: Фитнес-клубы
С весны до осени на дачу.
Занимаюсь уходом за садом и огородом .
Нагрузка умеренная на грядки не падаю.
Главная цель здоровье, урожай попутно.
Зимой на лыжи.
Занимаюсь уходом за садом и огородом .
Нагрузка умеренная на грядки не падаю.
Главная цель здоровье, урожай попутно.
Зимой на лыжи.
- ЗачеркнемПрошлое
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42
Re: Фитнес-клубы
Девушки, мои старые кросы совсем развалились и уже не радуют. Озаботилась я покупкой новых. Сразу скажу: я не спортсменка и кроссовки мне нужны просто для прогулок. Посмотрела new balance . Понравились, но чего то сомневаюсь... боюсь нарваться на подделку. В интернете цены от 4000 до 12000, в чем разница? Ну и может ещё что посмотреть подобного плана. Из требований: аккуратно на ноге, не сильно спорт, качество и удобство. Фото ваших будут мне приятным бонусом. Ну и кто где брал? Заранее всем спасибо.