Фитнес-клубы

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11199
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Фитнес-клубы

Сообщение UNCLE1911 » 15 июл 2010, 21:48

ФрекенСнорк писал(а):Картошку будем копать...

Не-е, картошка пострадает от маникюра.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24106
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Фитнес-клубы

Сообщение ФрекенСнорк » 15 июл 2010, 21:53

UNCLE1911 писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):Картошку будем копать...

Не-е, картошка пострадает от маникюра.

а её потом всё равно есть...картошку-то...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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zepilina
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 19:01
Откуда: Рязань
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Re: Фитнес-клубы

Сообщение zepilina » 19 авг 2010, 09:25

Я звонила в Альтра, сказали что бассейна не будет, а в Атроне вроде как, студия танцев основное направление + тренажерный зал. Поживем увидим.
Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе"- Коко Шанель
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Тыковка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 авг 2010, 16:53

Re: Фитнес-клубы

Сообщение Тыковка » 28 ноя 2010, 19:32

В Круизе открылся фитнес, народу пока никого,я этим с удовольствием пользуюсь теперь. Приходишь с утрица и у тебя на всю тренеровку личный тренер. Стоимость разового посещения тренажерного зала 200 р, Там помимо этого еще кучу всяких направлений,я все даже и не вспомню. Еще там есть инфракрасная сауна,стоит 300 р за час,ее я тоже посетила,чистенько так с музыкой и аромамаслица можно накапать.
в раздевалке есть душ и полотенчик дают.
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ВедьмаТеона
Гость RZN.info
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:12
Откуда: г.Рязань
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Re: Фитнес-клубы

Сообщение ВедьмаТеона » 02 дек 2010, 13:16

Хожу в Аристократ. Тренер Тихонова Наталья - супер просто! Однако крайне неудобная и маленькая раздевалка. Зато и стоимость не страшная - 1100 - 12 занятий. А еще по пятницам и субботам идут танцы у Ольги Горячевой. Девушка настоящий мастер танцев, двое моих знакомых у неё занимаются. Говорят, не только драйв и заряд получаешь, но и тело здорово подтягивается.
Не можешь летать - не мучай метлу!
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zepilina
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 19:01
Откуда: Рязань
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Re: Фитнес-клубы

Сообщение zepilina » 03 янв 2012, 23:11

Я хожу в фит элит, очень довольна. Мне там всё нравится.
Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе"- Коко Шанель
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ВедьмаТеона
Гость RZN.info
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:12
Откуда: г.Рязань
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Re: Фитнес-клубы

Сообщение ВедьмаТеона » 30 янв 2012, 17:50

Сходила в тонус-клуб Авеню (в Атроне на 5 этаже). В Рязани это не очень распространено, а жаль. На мой взгляд это фитнес для ленивых, аппараты делают за тебя работу, а тебе остаётся только слегка напрячь мышцы. Ритм размеренный, обстановка спокойная, ничего не раздражает...)) в общем, мне понравилось. Разовое занятие стоит 300 рублей. Рекомендую попробовать, а уж дальше сами решите - нравится или нет.
Не можешь летать - не мучай метлу!
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Фитнес-клубы

Сообщение Mary_May » 28 май 2012, 12:25

А кому где больше понравилось?
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dew
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 13 дек 2008, 21:29
Откуда: Рязань

Re: Фитнес-клубы

Сообщение dew » 28 июл 2012, 16:26

Подскажите на собственном опыте, куда пойти на фитнес (район московский и приближенные у нему). Аэробика и подобное, совсем хорошо если есть йога. Особых притязаний нет, занималась до этого только дома. FitHome и премиум дороговаты, если не покупать годовой абонемент, а на него в сезон отпусков денег не набрать :)
приороводовед
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NollY
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
Откуда: RZN
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Re: Фитнес-клубы

Сообщение NollY » 28 июл 2012, 22:17

бесплатный бег ?)
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dew
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 13 дек 2008, 21:29
Откуда: Рязань

Re: Фитнес-клубы

Сообщение dew » 28 июл 2012, 22:51

А по делу есть у кого что?
приороводовед
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16339
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Фитнес-клубы

Сообщение ZZ » 28 июл 2012, 23:19

Я одно время занималась в Бьюти Боди в Полсинауте. Мне нравилось.
34-65-00
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11199
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Фитнес-клубы

Сообщение UNCLE1911 » 28 июл 2012, 23:24

Там у племянницы сумку с деньгами и документами уперли.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16339
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Фитнес-клубы

Сообщение ZZ » 28 июл 2012, 23:37

Так кто ж сумку с деньгами и документами в раздевалке оставляет? :)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11199
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Фитнес-клубы

Сообщение UNCLE1911 » 28 июл 2012, 23:49

Есть такие лохушки в нашей демократической и безопасной для жизни стране.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Анита
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:49

Re: Фитнес-клубы

Сообщение Анита » 08 май 2013, 16:27

А мне нравится Ирина - программа "Идеальное тело" в Атроне. Тренер просто превосходный, заставляет отдаваться на все сто, сама не халявит, делает вместе с нами )) Также нравится сам Атрон, раздевалки удобные, душ, парилка. Администраторы вежливые, и расположение нравится, от работы 15 минут. Меня все устраивает.
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Tanushkin85
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 13:55

Re: Фитнес-клубы

Сообщение Tanushkin85 » 01 апр 2015, 14:07

Сейчас достаточно накладно постоянно ходить в фитнесс-клуб. Я, например, сходила на несколько занятий в спортзал именно для занятий с тренером, чтобы показал основные упражнения и как правильно их выполнять. Сейчас занимаюсь дома. Очень много информации по этому есть в инете. Многие упражнения беру на http://fitburg.ru/
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ElizZ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 08:14

Re: Фитнес-клубы

Сообщение ElizZ » 16 фев 2016, 12:00

Но чтоб достигнуть побольше результатов, нужно принимать жиросжигатели. Жиросжигатели блокируют жиры, не дают им всасываться, следовательно, не откладывают на талии.

:shock: никогда таким не пользовалась.... Занимаюсь уже два года йогой и паралельно фитнесом - эффект великолепный и не надо ничего принимать. Я думаю, что собственными силами добиться всего можно, а не во вред себе заниматься.... Сейчас экономлю время на дорогу и вообще дома занимаюсь по этому курсу - мастер великолепно объясняет все, плюс тренирую силу воли.
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Ryazpar
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 13:29

Re: Фитнес-клубы

Сообщение Ryazpar » 16 июл 2017, 10:26

С весны до осени на дачу.
Занимаюсь уходом за садом и огородом .
Нагрузка умеренная на грядки не падаю.
Главная цель здоровье, урожай попутно.
Зимой на лыжи.
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ЗачеркнемПрошлое
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42

Re: Фитнес-клубы

Сообщение ЗачеркнемПрошлое » 19 минут назад

Девушки, мои старые кросы совсем развалились и уже не радуют. Озаботилась я покупкой новых. Сразу скажу: я не спортсменка и кроссовки мне нужны просто для прогулок. Посмотрела new balance . Понравились, но чего то сомневаюсь... боюсь нарваться на подделку. В интернете цены от 4000 до 12000, в чем разница? Ну и может ещё что посмотреть подобного плана. Из требований: аккуратно на ноге, не сильно спорт, качество и удобство. Фото ваших будут мне приятным бонусом. Ну и кто где брал? Заранее всем спасибо.
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