Фитнес-клубы

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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Фитнес-клубы

Сообщение diaan » Сегодня, 02:51

А у кого нибудь получалось привести свое тело в форму, используя интенсивные тренировки? например кроссфит. Новичкам правда может быть сложно в первое время, но тут должно помочь дополнительное оборудование, например кроссфит оборудование хорошо себя показывает в тренировках
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