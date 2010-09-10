Фитнес-клубы
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Re: Фитнес-клубы
А у кого нибудь получалось привести свое тело в форму, используя интенсивные тренировки? например кроссфит. Новичкам правда может быть сложно в первое время, но тут должно помочь дополнительное оборудование, например кроссфит оборудование хорошо себя показывает в тренировках
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