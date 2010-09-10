Фитнес-клубы

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Фитнес-клубы

Сообщение polpol » Сегодня, 18:40

И в домашних условиях можно организовать вполне эффективные тренировки для похудения, причем для этого даже не понадобится какой то особенный спортивный инвентарь и даже какой-либо опыт в фитнесе. Если выбрать доступную программу упражнений и заниматься регулярно, то можно будет достигнуть результата, даже если никогда не тренировались раньше.

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