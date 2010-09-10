Фитнес-клубы
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Re: Фитнес-клубы
И в домашних условиях можно организовать вполне эффективные тренировки для похудения, причем для этого даже не понадобится какой то особенный спортивный инвентарь и даже какой-либо опыт в фитнесе. Если выбрать доступную программу упражнений и заниматься регулярно, то можно будет достигнуть результата, даже если никогда не тренировались раньше.
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