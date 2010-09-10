Фитнес-клубы

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Фитнес-клубы

Сообщение polpol » 20 янв 2020, 18:40

И в домашних условиях можно организовать вполне эффективные тренировки для похудения, причем для этого даже не понадобится какой то особенный спортивный инвентарь и даже какой-либо опыт в фитнесе. Если выбрать доступную программу упражнений и заниматься регулярно, то можно будет достигнуть результата, даже если никогда не тренировались раньше.

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Перейти к первому непрочитанному сообщению

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 03:44

Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.

Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.


Чуть не забыл, не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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