Фитнес-клубы
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Re: Фитнес-клубы
И в домашних условиях можно организовать вполне эффективные тренировки для похудения, причем для этого даже не понадобится какой то особенный спортивный инвентарь и даже какой-либо опыт в фитнесе. Если выбрать доступную программу упражнений и заниматься регулярно, то можно будет достигнуть результата, даже если никогда не тренировались раньше.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
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Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
Чуть не забыл, не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
Чуть не забыл, не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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