Сообщение nikols » 03 фев 2010, 21:25

Chelomir

Здесь необходимо знать следующие правила для установки котла для отопления и ГВС:

1.Есть ли в квартире газ-газовая плита

2.Надо знать есть ли свободный канал для газодымохода от котла. У меня стояла газовая колонка и был газодымод для котла.

Если его нет,то никто не даст разрешение на автономное отопление ГВС. Строить свой выхлоп очень дорогое удовольствие. Но если Вы живете на последнем 10 этаже,то это не так дорого. Затея стоит свечь.Поключение- Рязаньгоргаз взял с меня 1000 руб.

3. Надо найти компанию,которая готова сделать все документы и согласования. Мне пришлось согласовать с ЖЭУ пропуск стояков отопления.

4. Есть подвесные на стене и напольные котлы. Есть и ценовая разница. Я ставил Берретту с электроподжигом,не рекомендую с пьезоподжигом. За подвесной я платил 27 тыс руб, батареи 6 х2300руб. Монтаж и оформление документов 20 тыс руб Это было в 2006г.В общем затратил около 100 тыс руб. Тогда 1000 кубов газа стоила 1420 руб, ныне около 2000 руб. Сжигал зимой 650-700 кубов на 96 кв.м квартиры. Сестра в частном доме сжигала менее 400 кубов на 70 кв.м Потолки ниже и утеплены хорошо стены и окна -ПХВ.

5. Сейчас на даче отопление уже стоило более лимона. Но там 230кв.м. Котел стоит (Франция)с принудительной циркуляцией и ценой более 300 тыс,батареи биметаллические 10 секций по 5700 каждая. Труб полихлорид и металлопласт ушло более 400 м. За подключение котла газовики взяли 5000 руб -от стены до котла + вентиль. Сейчас делаем автономное электропитание котла на случай отключения электроэнергии. Насосы подкачки остановятся и не будет циркуляции. Удовольствие дорогое 3 аккумулятора по 100 А/час + преобразователь постоянного тока в чистую синусойду. У котла этот вариант предусмотрен.Клеммы есть,есть реле переключения.

Котел для квартиры в Рязани привозил из Московской области. Подольска. Там целый склад котлов импортных и отечественных ОАГВК.