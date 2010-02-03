Автономка, стоимость.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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8 сообщений • Страница 1 из 1
Автономка, стоимость.
Господа форумчане, подскажите, пожалуйста - сколько стоит установка котла в квартиру. На отопление и на горячую воду. Вся стоимость - разрешение, проект, оборудование нормальное и работа с гарантией. Знакомые озвучивали сумму порядка 200 тысяч рублей. Так ли это?
Re: Автономка, стоимость.
Chelomir писал(а):Господа форумчане, подскажите, пожалуйста - сколько стоит установка котла в квартиру. На отопление и на горячую воду. Вся стоимость - разрешение, проект, оборудование нормальное и работа с гарантией. Знакомые озвучивали сумму порядка 200 тысяч рублей. Так ли это?
Централизованное отопление и горячая вода есть?
Re: Автономка, стоимость.
Есть. Но горячая вода недостаточно горячая(10 этаж). А отопление просто дорого. Хотя если действительно 200 тыс.стоит, то ...
Re: Автономка, стоимость.
Тогда не рекомендую вообще с этим связываться - с разрешениями умаешься, да и денег потратишь порядком (если брать всё качественное, то котёл около 40 т.р., обвязка около 5 т.р., монтаж от 30 т.р. (точную цену фиг скажешь, потому как случай сложный), разрешения неизвестно сколько будут стоить). Кроме того, отвод вентиляционный куда-то надо будет делать - короче, загонов много и разрешение могут вообще не дать. Для обогрева воды и квартиры можно поставить проточный или накопительный водонагреватель и конвектор типа Nobo соответственно. Как-то так...
P.S. Если всё-таки очень хочется, то напиши мне в личку, дам координаты специалиста, с которым можно пообщаться на эту тему.
P.S. Если всё-таки очень хочется, то напиши мне в личку, дам координаты специалиста, с которым можно пообщаться на эту тему.
Re: Автономка, стоимость.
Спасибо за ответ.
Re: Автономка, стоимость.
Chelomir
Здесь необходимо знать следующие правила для установки котла для отопления и ГВС:
1.Есть ли в квартире газ-газовая плита
2.Надо знать есть ли свободный канал для газодымохода от котла. У меня стояла газовая колонка и был газодымод для котла.
Если его нет,то никто не даст разрешение на автономное отопление ГВС. Строить свой выхлоп очень дорогое удовольствие. Но если Вы живете на последнем 10 этаже,то это не так дорого. Затея стоит свечь.Поключение- Рязаньгоргаз взял с меня 1000 руб.
3. Надо найти компанию,которая готова сделать все документы и согласования. Мне пришлось согласовать с ЖЭУ пропуск стояков отопления.
4. Есть подвесные на стене и напольные котлы. Есть и ценовая разница. Я ставил Берретту с электроподжигом,не рекомендую с пьезоподжигом. За подвесной я платил 27 тыс руб, батареи 6 х2300руб. Монтаж и оформление документов 20 тыс руб Это было в 2006г.В общем затратил около 100 тыс руб. Тогда 1000 кубов газа стоила 1420 руб, ныне около 2000 руб. Сжигал зимой 650-700 кубов на 96 кв.м квартиры. Сестра в частном доме сжигала менее 400 кубов на 70 кв.м Потолки ниже и утеплены хорошо стены и окна -ПХВ.
5. Сейчас на даче отопление уже стоило более лимона. Но там 230кв.м. Котел стоит (Франция)с принудительной циркуляцией и ценой более 300 тыс,батареи биметаллические 10 секций по 5700 каждая. Труб полихлорид и металлопласт ушло более 400 м. За подключение котла газовики взяли 5000 руб -от стены до котла + вентиль. Сейчас делаем автономное электропитание котла на случай отключения электроэнергии. Насосы подкачки остановятся и не будет циркуляции. Удовольствие дорогое 3 аккумулятора по 100 А/час + преобразователь постоянного тока в чистую синусойду. У котла этот вариант предусмотрен.Клеммы есть,есть реле переключения.
Котел для квартиры в Рязани привозил из Московской области. Подольска. Там целый склад котлов импортных и отечественных ОАГВК.
Здесь необходимо знать следующие правила для установки котла для отопления и ГВС:
1.Есть ли в квартире газ-газовая плита
2.Надо знать есть ли свободный канал для газодымохода от котла. У меня стояла газовая колонка и был газодымод для котла.
Если его нет,то никто не даст разрешение на автономное отопление ГВС. Строить свой выхлоп очень дорогое удовольствие. Но если Вы живете на последнем 10 этаже,то это не так дорого. Затея стоит свечь.Поключение- Рязаньгоргаз взял с меня 1000 руб.
3. Надо найти компанию,которая готова сделать все документы и согласования. Мне пришлось согласовать с ЖЭУ пропуск стояков отопления.
4. Есть подвесные на стене и напольные котлы. Есть и ценовая разница. Я ставил Берретту с электроподжигом,не рекомендую с пьезоподжигом. За подвесной я платил 27 тыс руб, батареи 6 х2300руб. Монтаж и оформление документов 20 тыс руб Это было в 2006г.В общем затратил около 100 тыс руб. Тогда 1000 кубов газа стоила 1420 руб, ныне около 2000 руб. Сжигал зимой 650-700 кубов на 96 кв.м квартиры. Сестра в частном доме сжигала менее 400 кубов на 70 кв.м Потолки ниже и утеплены хорошо стены и окна -ПХВ.
5. Сейчас на даче отопление уже стоило более лимона. Но там 230кв.м. Котел стоит (Франция)с принудительной циркуляцией и ценой более 300 тыс,батареи биметаллические 10 секций по 5700 каждая. Труб полихлорид и металлопласт ушло более 400 м. За подключение котла газовики взяли 5000 руб -от стены до котла + вентиль. Сейчас делаем автономное электропитание котла на случай отключения электроэнергии. Насосы подкачки остановятся и не будет циркуляции. Удовольствие дорогое 3 аккумулятора по 100 А/час + преобразователь постоянного тока в чистую синусойду. У котла этот вариант предусмотрен.Клеммы есть,есть реле переключения.
Котел для квартиры в Рязани привозил из Московской области. Подольска. Там целый склад котлов импортных и отечественных ОАГВК.
Re: Автономка, стоимость.
Итак, получаем очередной поток бреда от николса:
Отличное правило!
Тут начинаются традиционные для николса противоречия: сначала он сообщает, что "разрешение никто не даст", а потом тут же пишет, что "затея стоит свеч" (причём "свечь" - верх грамотности!).
Ничего сложного. Таких компаний масса.
С чем связаны подобные рекомендации?
По ценам Вас жёстко натянули.
И тут, похоже, цены Вам круто завысили.
Ни в коем случае там никому не порекомендую покупать.
Резюме: николс, как обычно...
nikols писал(а):Здесь необходимо знать следующие правила для установки котла для отопления и ГВС:
1.Есть ли в квартире газ-газовая плита
Отличное правило!
nikols писал(а):2.Надо знать есть ли свободный канал для газодымохода от котла. У меня стояла газовая колонка и был газодымод для котла.
Если его нет,то никто не даст разрешение на автономное отопление ГВС. Строить свой выхлоп очень дорогое удовольствие. Но если Вы живете на последнем 10 этаже,то это не так дорого. Затея стоит свечь.Поключение- Рязаньгоргаз взял с меня 1000 руб.
Тут начинаются традиционные для николса противоречия: сначала он сообщает, что "разрешение никто не даст", а потом тут же пишет, что "затея стоит свеч" (причём "свечь" - верх грамотности!).
nikols писал(а):3. Надо найти компанию,которая готова сделать все документы и согласования. Мне пришлось согласовать с ЖЭУ пропуск стояков отопления.
Ничего сложного. Таких компаний масса.
nikols писал(а):Я ставил Берретту с электроподжигом,не рекомендую с пьезоподжигом.
С чем связаны подобные рекомендации?
nikols писал(а):4. Есть подвесные на стене и напольные котлы. Есть и ценовая разница. За подвесной я платил 27 тыс руб, батареи 6 х2300руб. Монтаж и оформление документов 20 тыс руб Это было в 2006г.В общем затратил около 100 тыс руб. Тогда 1000 кубов газа стоила 1420 руб, ныне около 2000 руб. Сжигал зимой 650-700 кубов на 96 кв.м квартиры. Сестра в частном доме сжигала менее 400 кубов на 70 кв.м Потолки ниже и утеплены хорошо стены и окна -ПХВ.
По ценам Вас жёстко натянули.
nikols писал(а):5. Сейчас на даче отопление уже стоило более лимона. Но там 230кв.м. Котел стоит (Франция)с принудительной циркуляцией и ценой более 300 тыс,батареи биметаллические 10 секций по 5700 каждая. Труб полихлорид и металлопласт ушло более 400 м. За подключение котла газовики взяли 5000 руб -от стены до котла + вентиль. Сейчас делаем автономное электропитание котла на случай отключения электроэнергии. Насосы подкачки остановятся и не будет циркуляции. Удовольствие дорогое 3 аккумулятора по 100 А/час + преобразователь постоянного тока в чистую синусойду. У котла этот вариант предусмотрен.Клеммы есть,есть реле переключения.
И тут, похоже, цены Вам круто завысили.
nikols писал(а):Котел для квартиры в Рязани привозил из Московской области. Подольска. Там целый склад котлов импортных и отечественных ОАГВК.
Ни в коем случае там никому не порекомендую покупать.
Резюме: николс, как обычно...
Re: Автономка, стоимость.
Водитель писал(а):Кроме того, отвод вентиляционный куда-то надо будет делать - короче, загонов много и разрешение могут вообще не дать. Для подогрева воды в квартире можно поставить проточный или накопительный водонагреватель. Как-то так...
Я долго искал подходящий водонагреватель для своей дачи и в итоге выбрал Энергия TJ2000. Его работа от 12 В делает его безопасным для использования, особенно в условиях дачи. Нагрев воды происходит быстро и качественно, а возможность регулировки температуры позволяет мне подстраиваться под сезонные изменения. Комплект с лейкой и шлангом очень удобен и позволяет сразу же начать пользоваться устройством. Я полностью удовлетворен своим выбором!
https://rutube.ru/video/a027636c7f3aa0abda51d9aec87cccb1/
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