Плохой иммунитет

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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sunrise
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 19:52

Re: Плохой иммунитет

Сообщение sunrise » 19 апр 2010, 10:04

По теме "Часто болеющий ребёнок" была интересная передача в цикле Школа доктора Комаровского. Кому интересно и есть регистрация вконтакте - http://vkontakte.ru/video-8634046_141741559
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 15041
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Плохой иммунитет

Сообщение ZZ » 17 сен 2012, 17:27

Три сообщения в форуме - и все о чудесных свойствах Левентона...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Avarax
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1318
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 13:26

Re: Плохой иммунитет

Сообщение Avarax » 18 сен 2012, 09:28

ZZ писал(а):Три сообщения в форуме - и все о чудесных свойствах Левентона...

Скажешь совпадение!?
Вот ведь, человек жрёт БАД год подряд и никаких побочных эффектов, молодцы наши Фармакологи, научились делать безвредное эээ средство.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Плохой иммунитет

Сообщение VasiLissa » Вчера, 09:47

Для меня важно внимательно относиться к ежедневному рациону и выбирать дополнительные продукты с учетом их состава. В категории Siberian Wellness https://kz.siberianwellness.com/kz-ru/c ... rgii-9244/ , посвященной профилактике аллергии, собраны БАДЫ и комплексы с сорбентами, пробиотиками, растительными компонентами и другими ингредиентами. Среди предложений можно встретить Renaissance Triple Set, «Эльбифид», инулиновый концентрат и фитосорбенты. Мне нравится возможность сравнить несколько форматов и подобрать продукт под собственные задачи. Использую такие продукты как дополнение к привычному рациону и обязательно учитываю рекомендации по применению. При наличии индивидуальных особенностей здоровья выбор подобных продуктов лучше заранее обсудить со специалистом. Посмотреть категорию «Профилактика аллергии»
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