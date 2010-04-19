Плохой иммунитет
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Плохой иммунитет
По теме "Часто болеющий ребёнок" была интересная передача в цикле Школа доктора Комаровского. Кому интересно и есть регистрация вконтакте - http://vkontakte.ru/video-8634046_141741559
Re: Плохой иммунитет
Три сообщения в форуме - и все о чудесных свойствах Левентона...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Плохой иммунитет
ZZ писал(а):Три сообщения в форуме - и все о чудесных свойствах Левентона...
Скажешь совпадение!?
Вот ведь, человек жрёт БАД год подряд и никаких побочных эффектов, молодцы наши Фармакологи, научились делать безвредное эээ средство.
Re: Плохой иммунитет
Для меня важно внимательно относиться к ежедневному рациону и выбирать дополнительные продукты с учетом их состава. В категории Siberian Wellness https://kz.siberianwellness.com/kz-ru/c ... rgii-9244/ , посвященной профилактике аллергии, собраны БАДЫ и комплексы с сорбентами, пробиотиками, растительными компонентами и другими ингредиентами. Среди предложений можно встретить Renaissance Triple Set, «Эльбифид», инулиновый концентрат и фитосорбенты. Мне нравится возможность сравнить несколько форматов и подобрать продукт под собственные задачи. Использую такие продукты как дополнение к привычному рациону и обязательно учитываю рекомендации по применению. При наличии индивидуальных особенностей здоровья выбор подобных продуктов лучше заранее обсудить со специалистом. Посмотреть категорию «Профилактика аллергии»
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя