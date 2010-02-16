Недвижимость Испании

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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palabra
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 15:00

Недвижимость Испании

Сообщение palabra » 16 фев 2010, 15:31

Добрый день всем!

Кто-нибудь сталкивался на практике с испанским агентством недвижимости LEAGA COSTABLANCA S.L.? Собираюсь в скором времени приобрести апартаменты в Аликанте или Бенидорме.

Спасибо!
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5129
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Недвижимость Испании

Сообщение pas2005 » 16 фев 2010, 16:47

palabra писал(а):Собираюсь в скором времени приобрести апартаменты в Аликанте или Бенидорме.

А это далеко на электричке ехать? Дорога для машин есть?
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Недвижимость Испании

Сообщение ZZ » 16 фев 2010, 17:09

Это по Ряжской дороге или по Спасской?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Недвижимость Испании

Сообщение Fafhrd » 16 фев 2010, 17:20

Аликанте по Спасской. Сразу за Дубровником.
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alexchep
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:12

Re: Недвижимость Испании

Сообщение alexchep » 17 фев 2010, 08:26

Вы все не правы: это по солочинской в сторону Тулы. :D
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snv
Пользователь RZN.info
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 21:56

Re: Недвижимость Испании

Сообщение snv » 17 фев 2010, 22:02

palabra писал(а):Добрый день всем!

Кто-нибудь сталкивался на практике с испанским агентством недвижимости LEAGA COSTABLANCA S.L.? Собираюсь в скором времени приобрести апартаменты в Аликанте или Бенидорме.

Спасибо!

Доброго времени суток! К сожалению уважаемый palabra, тут собрались одни хохмачи, готовые все поднять на смех. И поэтому среди всеобщего улюлюканья расскажу серьезно про свой опыт - два года назад я с помощью этого агенства недвижимости удачно осуществил обмен дачи в кооперативе "Луч"(6 соток, вода , света нет, от трамвайной ост "Центролит" 20 мин пешком) на апартаменты в Аликанте , более того ! Мне даже доплатили ! Хватило еще и на меблировку апартаментов!
Бывает
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5129
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Недвижимость Испании

Сообщение pas2005 » 18 фев 2010, 01:35

snv писал(а):дачи в кооперативе "Луч"(6 соток, вода , света нет, от трамвайной ост "Центролит" 20 мин пешком) на апартаменты в Аликанте , более того ! Мне даже доплатили ! Хватило еще и на меблировку апартаментов!

Это же на какую даль ты поменялся то если столько доплатили? Наверное себя теперь ругаешь что приходиться ездить до дачи по нескольку часов. Хотя в связи с предстоящим закрытием трамвая наверное все не так страшно.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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enotov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 16:52
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Re: Недвижимость Испании

Сообщение enotov » 01 мар 2010, 17:05

Вам бы обратиться на форум по зарубежной недвижимости:) в нашей глухой деревне слово "Испания" слышали немногие...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Недвижимость Испании

Сообщение ФрекенСнорк » 22 авг 2011, 09:37

enotov писал(а):Вам бы обратиться на форум по зарубежной недвижимости:) в нашей глухой деревне слово "Испания" слышали немногие...

si, no tantos mujeres y homres saben donde España es
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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shhpooo
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сегодня, 08:43

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shhpooo
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сегодня, 08:43

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