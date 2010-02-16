Недвижимость Испании
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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11 сообщений • Страница 1 из 1
Недвижимость Испании
Добрый день всем!
Кто-нибудь сталкивался на практике с испанским агентством недвижимости LEAGA COSTABLANCA S.L.? Собираюсь в скором времени приобрести апартаменты в Аликанте или Бенидорме.
Спасибо!
Кто-нибудь сталкивался на практике с испанским агентством недвижимости LEAGA COSTABLANCA S.L.? Собираюсь в скором времени приобрести апартаменты в Аликанте или Бенидорме.
Спасибо!
Re: Недвижимость Испании
palabra писал(а):Собираюсь в скором времени приобрести апартаменты в Аликанте или Бенидорме.
А это далеко на электричке ехать? Дорога для машин есть?
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Недвижимость Испании
Это по Ряжской дороге или по Спасской?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
- Контактная информация:
Re: Недвижимость Испании
Аликанте по Спасской. Сразу за Дубровником.
Re: Недвижимость Испании
Вы все не правы: это по солочинской в сторону Тулы.
Re: Недвижимость Испании
palabra писал(а):Добрый день всем!
Кто-нибудь сталкивался на практике с испанским агентством недвижимости LEAGA COSTABLANCA S.L.? Собираюсь в скором времени приобрести апартаменты в Аликанте или Бенидорме.
Спасибо!
Доброго времени суток! К сожалению уважаемый palabra, тут собрались одни хохмачи, готовые все поднять на смех. И поэтому среди всеобщего улюлюканья расскажу серьезно про свой опыт - два года назад я с помощью этого агенства недвижимости удачно осуществил обмен дачи в кооперативе "Луч"(6 соток, вода , света нет, от трамвайной ост "Центролит" 20 мин пешком) на апартаменты в Аликанте , более того ! Мне даже доплатили ! Хватило еще и на меблировку апартаментов!
Бывает
Re: Недвижимость Испании
snv писал(а):дачи в кооперативе "Луч"(6 соток, вода , света нет, от трамвайной ост "Центролит" 20 мин пешком) на апартаменты в Аликанте , более того ! Мне даже доплатили ! Хватило еще и на меблировку апартаментов!
Это же на какую даль ты поменялся то если столько доплатили? Наверное себя теперь ругаешь что приходиться ездить до дачи по нескольку часов. Хотя в связи с предстоящим закрытием трамвая наверное все не так страшно.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Недвижимость Испании
Вам бы обратиться на форум по зарубежной недвижимости:) в нашей глухой деревне слово "Испания" слышали немногие...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Недвижимость Испании
enotov писал(а):Вам бы обратиться на форум по зарубежной недвижимости:) в нашей глухой деревне слово "Испания" слышали немногие...
si, no tantos mujeres y homres saben donde España es
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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11 сообщений • Страница 1 из 1
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