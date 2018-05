Сообщение DeeJayDan » 29 дек 2017, 20:51

DeeJay Dan - Deep In My Soul 49-52 (2017)

DeeJay Dan - Future House 35-37 (2017)

DeeJay Dan - Complextro 2 (2017)

DeeJay Dan - Arabian Dubstep (2017)

DeeJay Dan - Euphoric Hardstyle 4-6 (2017)

DeeJay Dan - Psychedelica 3-5 (2017)

DeeJay Dan - Happy New Year 20!8

DeeJay Dan - New Year Bootlegs [2018]

30.11 - 29.12.2017320 kbps / 44.1kHz / Stereo: 04:07:38: 566 mbDeep House / Nu Disco / Indie Dance***2017320 kbps / 44.1kHz / Stereo445 mbFuture House / Future Bounce / Shuffle Dance / Club House***07.12.2017320 kbps / 44.1kHz / Stereo00:68:50157 mbComplextro / Electro House***10.12.2017320 kbps / 44.1kHz / Stereo00:74:20169 mbDubstep / Brostep***14-26.12.2017320 kbps / 44.1kHz / Stereo03:06:41412 mbMelodic Euphoric Hardstyle***03.11-15.12.2017320 kbps / 44.1kHz / Stereo03:38:07498 mbPsychedelic Trance / Psy Prog / Full-On***27.12.2017320 kbps / 44.1kHz / Stereo00:63:16144 mbElectro House / House / Club House / Deep House***28.12.2017320 kbps / 44.1kHz / Stereo76 mbElectro House / House / Club House / Deep HouseBurzhuy & Ivan Demsoff feat. Ira Champion vs Rave Vegas & Calvo - New Year Alkotrash (DeeJay Dan Bootleg)Metropolis - New Year! (DeeJay Dan 'Breakz' Bootleg)Metropolis - New Year! (DeeJay Dan 'Funky Disco' Bootleg)Metropolis - New Year! (DeeJay Dan 'Last Christmas' Mash)MSEVEN vs Detach - Новый год по-новому (DeeJay Dan 'Happy New Year' Bootleg)MSEVEN vs Woo2tech & Sensekraft - Новый Год по-новому (DeeJay Dan Bootleg)Швец vs Ilkay Sencan & Melih Aydogan - Новый год (DeeJay Dan Bootleg)