Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение tochka » 25 фев 2010, 17:40

Когда я приезжаю в интернат, в ходе обзорной экскурсии я стараюсь всегда попасть в библиотеку. И, к сожалению, в этих библиотеках почти нет детских книг.
Почти все наши интернаты - коррекционные. Потому что обычно благотворители ездят к нормальным деткам.
Коррекционные интернаты - это дети с задержкой развития, с умственной отсталостью.

Они не осиливают много страниц, без картинок. А с картинками - книг нет. Детские журналы выписывают не везде, кризис. В итоге имеем нечитающих детей.

Поэтому, в рамках этой акции мы собираем детские книги с картинками. Для дошкольного и младшего школьного возраста. Актуальны даже книжки для самых маленьких, с большими картинками и картонными страницами. Их замечательно читают даже пятиклассники.

Хорошая, добрая книга сказок - мощный источник морали и нравственности. Добрая книга может помочь развить в ребенке его лучшие стороны и воспитать такие качества, как воля, честность, смелость, доброта, щедрость, забота, сострадание, благородство. Они несут в себе важные функции: передачу образцов культуры поведения и ответы на определённые вопросы, передача накопленного веками опыт и мудрость.

И подарив добрую книгу сказок или замечательных историй, развивающую книгу для малышей – вы, таким образом, принимаете участие в воспитании этих детей и поможете открыть перед детьми ворота богатейшего мира культуры, помогая им лучше ориентироваться в различных жизненных ситуациях и дать частичку такого необходимого жизненного опыта…

Мы не зря дали название акции «Добрая», акция направлена не только на сбор книжек для библиотеки и передавая книги, мы высказываем всякие добрые пожелания. Пожеланий, конечно, много, но хорошо было бы, если бы дети – смогли их прочесть, увидеть глазами и знать, от кого эти книги. Кто думал о них и хотел передать вместе с книжкой самые добрые и сердечные пожелания.… Все, что для этого надо – книга с пожеланиями на обложке.

Просто представьте себе маленькую интернатскую библиотеку – кладовая ваших самых сердечных, самых добрых пожеланий! И когда ребенок возьмет в руки эту книжку, он прочтет на обложке их и возможно у него на душе станет теплее и улыбка спорхнет с его лица…

Ходите сделать вклад? Просто принесите детскую книгу и подпишите на обложке пожелание для юного читателя.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение tochka » 25 фев 2010, 17:54

Принимаются любые детские книги, но с картинками. Можно бу, но в хорошем состоянии.

Если у вас есть возможность - расскажите об этой акции друзьям, колегам, предложите провести ее в школе. Наверняка в каждом доме найдутся книги, из к-рых уже "выросли".

Книги можно передать в любой из пунктов сбора. В данный момент Алфавиты на Народном бульваре, Краснорядке, в Евпатии коловрате.

Если наберете книжки на работе - можем решить вопрос с вывозом оттуда.

Все вопросы можно задавать по тел. 99 49 50

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ryazanhistory
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 дек 2008, 13:48

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение ryazanhistory » 27 фев 2010, 13:30

Спецификацию можете составить?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение tochka » 02 мар 2010, 18:01

Ура! Договорилась в Дворце творчества (бывший Дворец пионеров) о проведении акции у них!
Желающие передать книги могут оставить их в коробке в гардеробе. :)
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение tochka » 03 мар 2010, 17:56

Отличная новость!
Получено соглашение на проведение акции "Добрая книга" в книжных магазинах ТД Барс (на Москвовском и на Есенина)!

Акция будет приурочена к "неделе детской книги", к-рая будет с 22 по 31 марта.
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Meleta
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 23 янв 2009, 11:59

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение Meleta » 10 мар 2010, 00:26

Повесила плакаты в Школе искусств № 4 им.Е.Г Попова и в Детском клубе Умка. Все, кто живет на Московском, могут оставить там книги: в школе искусств - в раздевалке, в д.к.Умка - у преподавателей
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение Овняшка » 18 мар 2010, 08:44

:)
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Meleta
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 23 янв 2009, 11:59

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение Meleta » 18 мар 2010, 20:34

У меня дома собрался полная картонная коробка. Звонили с муз. школы, там тоже набралось - правда пока еще незнаю сколько.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение tochka » 18 мар 2010, 20:54

Ирин, как буду рядом - заеду к тебе.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение tochka » 18 мар 2010, 20:58

Благодарим Агентство распространения детской печатной продукции (Москва) за много книг серии "Любимые книги детства".
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Акция "Добрая книга" - нужно ваше участие

Сообщение tochka » 25 мар 2011, 12:44

С 23 по 31 марта в книжных супермаркетах ТД "Барс" проводится акция "Добрая книга". Мы собираем книги для детей среднего школьного возраста, для подростков из Заречной школы-интерната (Скопинский р-н).

Адреса пунктов сбора:
супермаркет «Книги», ТД «Барс» (Московское шоссе, 5-а);
супермаркет «Книги» ТД «Барс» (ул. Есенина, 13 «г»).

Не забудьте подписать на форзаце теплое пожелание для ребенка. Ведь это так приятно, придти в библиотеку, найти интересную книгу, открыть - а там еще теплые слова!

99 49 50
ryazan@detskiedomiki.ru
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Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 14:21

Акция "Добрая книга" нужно ваше участие

Сообщение Victorpar » Сегодня, 19:07

Акция-то может и полезная, но основной сути так и не уловил - сделали видео и что после этого? Все знаю, что проблема одна - коррупция как при получении прав, так и при работе ДПС. Если бы на камеру снимали как сдаются экзамены и получаются права, вот это был бы результат, по крайней мере 90 знали бы что такое две полосы по середине дороги
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