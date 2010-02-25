Сообщение tochka » 25 фев 2010, 17:40

Когда я приезжаю в интернат, в ходе обзорной экскурсии я стараюсь всегда попасть в библиотеку. И, к сожалению, в этих библиотеках почти нет детских книг.

Почти все наши интернаты - коррекционные. Потому что обычно благотворители ездят к нормальным деткам.

Коррекционные интернаты - это дети с задержкой развития, с умственной отсталостью.



Они не осиливают много страниц, без картинок. А с картинками - книг нет. Детские журналы выписывают не везде, кризис. В итоге имеем нечитающих детей.



Поэтому, в рамках этой акции мы собираем детские книги с картинками. Для дошкольного и младшего школьного возраста. Актуальны даже книжки для самых маленьких, с большими картинками и картонными страницами. Их замечательно читают даже пятиклассники.



Хорошая, добрая книга сказок - мощный источник морали и нравственности. Добрая книга может помочь развить в ребенке его лучшие стороны и воспитать такие качества, как воля, честность, смелость, доброта, щедрость, забота, сострадание, благородство. Они несут в себе важные функции: передачу образцов культуры поведения и ответы на определённые вопросы, передача накопленного веками опыт и мудрость.



И подарив добрую книгу сказок или замечательных историй, развивающую книгу для малышей – вы, таким образом, принимаете участие в воспитании этих детей и поможете открыть перед детьми ворота богатейшего мира культуры, помогая им лучше ориентироваться в различных жизненных ситуациях и дать частичку такого необходимого жизненного опыта…



Мы не зря дали название акции «Добрая», акция направлена не только на сбор книжек для библиотеки и передавая книги, мы высказываем всякие добрые пожелания. Пожеланий, конечно, много, но хорошо было бы, если бы дети – смогли их прочесть, увидеть глазами и знать, от кого эти книги. Кто думал о них и хотел передать вместе с книжкой самые добрые и сердечные пожелания.… Все, что для этого надо – книга с пожеланиями на обложке.



Просто представьте себе маленькую интернатскую библиотеку – кладовая ваших самых сердечных, самых добрых пожеланий! И когда ребенок возьмет в руки эту книжку, он прочтет на обложке их и возможно у него на душе станет теплее и улыбка спорхнет с его лица…



Ходите сделать вклад? Просто принесите детскую книгу и подпишите на обложке пожелание для юного читателя.