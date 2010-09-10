Сообщение Дед Анатольич » 10 сен 2016, 01:45

Если уж про французов, то владел я два года Берлинго Мультиспейс. С раздвижной дверью и девяностосильным двигателем. Брал новым, продал через два года первому встречному с пробегом около 40000. Не жалея.

Нет, ничего у меня не сломалось. Вообще ничего. Был доволен, какое-то время. Небольшая машинка, но очень вместительная. Грузить удобно. Для объемных и легких грузов – просто шикарно.

Продал я ее по причине того, что пропала необходимость возить коробки, а для загородного дома потребовался реальный полный привод. Берлинго стал не нужен по не зависящим от него обстоятельствам. Но неприятный осадок остался. Это как мелкие ссоры в семье. Вроде, как пустяки, вроде в целом, все хорошо, комфортно, вот только накапливается все изо дня в день.

1. Дорожный просвет мал. Для России. По мелочам цеплялось регулярно.

2. Двигатель слаб. Вообще, я не гоняю, резко не ускоряюсь и первое время такая плавная динамика мне очень нравилась. Но не в российских реалиях. У нас тихоход тебя на трассе не пропустит, а не успеешь ускориться – твои проблемы. Включенный кондиционер убивает охоту обгонять напрочь. Со временем это раздражает.

3. Печка никакая. Может, на салон «Оки» ее и хватит.

Словом, весь дискомфорт связан не с машиной, а с ее применимостью в наших условия. Молодцы, французы, все хорошо, но не для нас.

Только живи, и до всего доживешь