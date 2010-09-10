Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
глен писал(а):пользовался таким же "пикасиком" два года..
щас читаю и думаю или так упало качество, или что-то с машиной вы делаете не так
Ну не знаю. Эксплуатируем бережно, ТО проходим у официалов раз в год (10 000 до замены масла и, тем более, 20 000 до очередного ТО машина за год не проезжает).
На проседание дверей многие жалуются.
Опорники - ну, предполагаю что мы их сами ушатали (как то раз прошлым летом очень неприятно влетели в яму на Шабулина), хотя может и не в этом дело. Они пока ходят, не меняли ещё. Проблемы с ними внешне не заметны особо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Если уж про французов, то владел я два года Берлинго Мультиспейс. С раздвижной дверью и девяностосильным двигателем. Брал новым, продал через два года первому встречному с пробегом около 40000. Не жалея.
Нет, ничего у меня не сломалось. Вообще ничего. Был доволен, какое-то время. Небольшая машинка, но очень вместительная. Грузить удобно. Для объемных и легких грузов – просто шикарно.
Продал я ее по причине того, что пропала необходимость возить коробки, а для загородного дома потребовался реальный полный привод. Берлинго стал не нужен по не зависящим от него обстоятельствам. Но неприятный осадок остался. Это как мелкие ссоры в семье. Вроде, как пустяки, вроде в целом, все хорошо, комфортно, вот только накапливается все изо дня в день.
1. Дорожный просвет мал. Для России. По мелочам цеплялось регулярно.
2. Двигатель слаб. Вообще, я не гоняю, резко не ускоряюсь и первое время такая плавная динамика мне очень нравилась. Но не в российских реалиях. У нас тихоход тебя на трассе не пропустит, а не успеешь ускориться – твои проблемы. Включенный кондиционер убивает охоту обгонять напрочь. Со временем это раздражает.
3. Печка никакая. Может, на салон «Оки» ее и хватит.
Словом, весь дискомфорт связан не с машиной, а с ее применимостью в наших условия. Молодцы, французы, все хорошо, но не для нас.
Нет, ничего у меня не сломалось. Вообще ничего. Был доволен, какое-то время. Небольшая машинка, но очень вместительная. Грузить удобно. Для объемных и легких грузов – просто шикарно.
Продал я ее по причине того, что пропала необходимость возить коробки, а для загородного дома потребовался реальный полный привод. Берлинго стал не нужен по не зависящим от него обстоятельствам. Но неприятный осадок остался. Это как мелкие ссоры в семье. Вроде, как пустяки, вроде в целом, все хорошо, комфортно, вот только накапливается все изо дня в день.
1. Дорожный просвет мал. Для России. По мелочам цеплялось регулярно.
2. Двигатель слаб. Вообще, я не гоняю, резко не ускоряюсь и первое время такая плавная динамика мне очень нравилась. Но не в российских реалиях. У нас тихоход тебя на трассе не пропустит, а не успеешь ускориться – твои проблемы. Включенный кондиционер убивает охоту обгонять напрочь. Со временем это раздражает.
3. Печка никакая. Может, на салон «Оки» ее и хватит.
Словом, весь дискомфорт связан не с машиной, а с ее применимостью в наших условия. Молодцы, французы, все хорошо, но не для нас.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Дед Анатольич писал(а):3. Печка никакая. Может, на салон «Оки» ее и хватит.
Словом, весь дискомфорт связан не с машиной, а с ее применимостью в наших условия. Молодцы, французы, все хорошо, но не для нас.
Видимо что-то с заслонками было не так, надо было разбираться или это дизель, у пежовских дизелей очень большой КПД, потому без обогревателя действительно холодно!?
Однако, 3 пыжа, бензин:
405 1.9 MI16 sport 160 л.с. без турбы в стоке, 1990 г.в. задние пассажиры вешались от жары в минус 25
406 V6 1999 г.в. 190 л.с. АКПП , на климате всегда 22 град. Очень редко когда трогал. Обогрев задних стекол включал когда фильтр салона забит был.
407 2.2 168 л.с. МКПП 6ст раздельный климат, задние пассажиры всегда катались на климате 20 град. Обогрев задних стекол в минус 32 включал при 4 человеках в салоне.
Теплее у меня был у меня только ТБ
Сейчас аут XL - печка говно, вентиляция салона говно, да и сама машина - посредственна, мне больше нравится чем РАВ4, форестер, но не могу понять за что такие деньги я за нее отдал?!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Дед Анатольич писал(а):2. Двигатель слаб. Вообще, я не гоняю, резко не ускоряюсь и первое время такая плавная динамика мне очень нравилась.
так. а какой бензин заливали?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3201
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Antipov писал(а):Ну не знаю. Эксплуатируем бережно, ТО проходим у официалов раз в год (10 000 до замены масла и, тем более, 20 000 до очередного ТО машина за год не проезжает).
хз... коротенько о своеём опыте с С3пикассо...
машинка 2010 года...куплена мной в 20122 с пробегом 55 тыщ...
на 62-65 тыще были поменяны тормозные диски и колодки спереди и сзаду то что диски сильно изношены знал ещё при покупке..
на 80 тыщах были поменяны шаровые на машине стояли шаровые несъёмные... менять вместе с рычагами-это больно...поэтому шаровые были срезаны и купленны отдельно (без замены рычагов)
на 120тыщах поменяны стойки вкруг...
тогдаже на 120 тыщах был пеменян бензонасос... бензонасос дорогой чо-то в районе 15 тыщ (в 2014 году)...он там весь такой в сборе...стакан с БН запаяный...пришлось его раскурочить...воткнуть за 1,5-2 тыщи аналогичный бошевский...и запихать всё это счастье обратно тогда же разобрал с другом морду, снял радиатор и промыл кёрхером и основной радиатор и радиатор кондея...
больше ничего с машиной не делал...ну кроме замены лампочек в фарах, замены масла...ну и колодок тормозных...ну ешё стойки стабилизатора каждые 15-20 тыщ (но они копеечные...в смысле недорогие )
в 2014 году продал с пробегом 135 тыщ... в целом машиной был очень доволен...но для меня она не очень подходит: маловата..низковата... нет полного привода
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
ВРУНГЕЛЬ писал(а):
Видимо что-то с заслонками было не так, надо было разбираться или это дизель, у пежовских дизелей очень большой КПД, потому без обогревателя действительно холодно!?
Может быть, может быть. Но согласитесь, что салон у Берлинго будет побольше, чем у четырехсотых пыжей.
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
ФрекенСнорк писал(а):так. а какой бензин заливали?
95-й.
Только живи, и до всего доживешь
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
мдя? у нас был Бегемотик, Берлинго Фёст. катались 4 года, потом продали. перевели от нашей жадности на газ, но заливали ТНК-шный Пульсар. ну падала мощность, но, имхо, не критично.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Alexa22 писал(а):и мы на газ перешли, ощущается особенно под горку
Что, так страшно?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы.
Это тема.
Это к теме: "Torn, Garik, Delazar and Muntasir Nigeria"
Модераторы FORUM.RZN.info. Ау! Где Вы?
Это тема.
Это к теме: "Torn, Garik, Delazar and Muntasir Nigeria"
Модераторы FORUM.RZN.info. Ау! Где Вы?
Re: Отзывы владельцев о своих авто плюсы минусы
RichardGhval писал(а):Высказывайте плюсы и минусы по отношению к Fiat Coupe Я знаю что в этой машине очень часто ломаются амортизаторы капота. очень многие на это жалуются. Недостаточный свет фар тоже относится к сильным минусам...
Вы и в самом деле думаете, что здесь полно владельцев таких автомобилей, которых по всей стране наберется штук 20?!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Что-то тихо тут стало, а когда-то народ здесь ночевал...
Ладно, сбылась мечта, я тут 1000 км накатал на мазде 2, брал в прокат. Фишка мазды - правый руль, для мазохизма добавил 3-ью педаль, т.е. взял с МКПП, и все это каталось на левостороннем движении. Ну что - салон простенький тряпка, кондюк отличный в +40 справлялся на ура, мне досталась с немного гремящей подвеской, но машина неплохо держала дорогу, так что местным аборигенам порой приходилось показывать класс езды по серпантинам, мгновенная реакция на руль, почти как у БМВ. Расход где-то 5-6 литров на 100 95-ого, единственное я забыл спросить что на ней за мотор, т.е. объем и мощность ну там по памяти выбор не велик. Руль регулируется в одном положении и фишка его в том, что как его не поставь - спидометр он закрывает, постоянно надо либо пригибаться либо сверху смотреть.
140 км/ч шла уверена, больше не довелось, страшно на таких маленьких.
Стрелочного датчика температуры нет, либо синяя лампа либо красная
P/S мечта не на мазде 2 покатать, а покатать с правым рулем на левостороннем движении
P/S2 и надо было брать с АКПП, МКПП наверное для левшей удобно будет.
Ладно, сбылась мечта, я тут 1000 км накатал на мазде 2, брал в прокат. Фишка мазды - правый руль, для мазохизма добавил 3-ью педаль, т.е. взял с МКПП, и все это каталось на левостороннем движении. Ну что - салон простенький тряпка, кондюк отличный в +40 справлялся на ура, мне досталась с немного гремящей подвеской, но машина неплохо держала дорогу, так что местным аборигенам порой приходилось показывать класс езды по серпантинам, мгновенная реакция на руль, почти как у БМВ. Расход где-то 5-6 литров на 100 95-ого, единственное я забыл спросить что на ней за мотор, т.е. объем и мощность ну там по памяти выбор не велик. Руль регулируется в одном положении и фишка его в том, что как его не поставь - спидометр он закрывает, постоянно надо либо пригибаться либо сверху смотреть.
140 км/ч шла уверена, больше не довелось, страшно на таких маленьких.
Стрелочного датчика температуры нет, либо синяя лампа либо красная
P/S мечта не на мазде 2 покатать, а покатать с правым рулем на левостороннем движении
P/S2 и надо было брать с АКПП, МКПП наверное для левшей удобно будет.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
ВРУНГЕЛЬ писал(а):
P/S мечта не на мазде 2 покатать, а покатать с правым рулем на левостороннем движении
P/S2 и надо было брать с АКПП, МКПП наверное для левшей удобно будет.
Катался я на Harrier 240G лет пять назад. С АКПП, действительно, удобнее. А так, что правый руль, что левый - дело привычки.
У меня в этой ветке сообщение потерли - решили, видно, что мне АвтоВАЗ за рекламу второй "Калины" денег отстегнул.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
в киа самм главным недостатком для меня является металл, очень тонкий
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Итак, сузуки джимни продан.
Пару слов - рейтинги и восхваление машины черезвычайно завышены, как и ценник.
Мосты, подвеска - середина прошлого века.
Мотор 1.3 - маленький, прожорливый. В гололед - надо быть крайне аккуратным
Главный недостаток - отсутсвие межосевого дифференциала на такой короткой базе.
Планирующим - не советую, мое мнение - шеви нива в грязи не хуже, на трассе лучше, салон больше.
изначальная цена - меньше, запчасти дешевле
металл - как на консервной банке, рама хлипкая.
вроде машина та же но на поперечных усилителях в более поздних моделях убрали усиливающие косынки. Из-за этого
без кузова раму могут из параллелепипеда в параллелограмм сделать два человека с 3 кг кувалдой. С кузовом достаточно скорости в 10 км/ч чтоб она уехала, захватив с собой кузов
как-то так!!!
Пару слов - рейтинги и восхваление машины черезвычайно завышены, как и ценник.
Мосты, подвеска - середина прошлого века.
Мотор 1.3 - маленький, прожорливый. В гололед - надо быть крайне аккуратным
Главный недостаток - отсутсвие межосевого дифференциала на такой короткой базе.
Планирующим - не советую, мое мнение - шеви нива в грязи не хуже, на трассе лучше, салон больше.
изначальная цена - меньше, запчасти дешевле
металл - как на консервной банке, рама хлипкая.
вроде машина та же но на поперечных усилителях в более поздних моделях убрали усиливающие косынки. Из-за этого
без кузова раму могут из параллелепипеда в параллелограмм сделать два человека с 3 кг кувалдой. С кузовом достаточно скорости в 10 км/ч чтоб она уехала, захватив с собой кузов
как-то так!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
У меня BMW M550D G30 https://youtu.be/e7Th14euzpk . Такая же, только не матовая. Из плюсов - мочнейший двигатель, внешний вид, салон...да все в общем - то. Из минусов- конечно же , цена.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Мужчины , подскажите , где в Рязани такой трос купить можно ? - https://geely24.com.ua/zapchast_chery-t ... 090-37459/
Буду очень признательна. Из Украины заказывать вообще не вариант. Ехать долго будет + доставка дорогая. А у нас что-то найти не могу, даже на Авито смотрела
Помогите , плиз
Буду очень признательна. Из Украины заказывать вообще не вариант. Ехать долго будет + доставка дорогая. А у нас что-то найти не могу, даже на Авито смотрела
Помогите , плиз
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Мне кажется, что для многих владельцев автомобилей его авто - пусть и не самое лучшее, но самое любимое. А если еще тюнинг сделать, то вообще...
Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Согласна с вами. Бывает, что машина и не новая, а уже своя, родная. А если выглядит уже не сильно хорошо, то тюнинг конечно можно сделать. Или как вариант полировка авто сможет помочь. Я заказывала для своего пыжика (Peugeot 407). После такой процедуры поверхность автомобиля приобретает глянцевый блеск. Восстанавливается кузов и исчезают все мелкие дефекты и микротрещины. Естественно, для нормальной полировки лучше в проверенный сервис отдавать.
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