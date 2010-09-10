Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
inna8585v писал(а):Всем приветик. На мою красавицу тайотку грех жаловаться. Уже бегает шестой годик , и ни каких серьезных поломок. Тьфу,тьфу.....чтоб , не сглазить. Только магнитола , что -то стала барахлить , в последнее время . Думаю в ремонт отдать , или штатную магнитолу S170 FarCar L018 Toyota Rav4 2006-2012 приобрести на этом сайте: https://autofusion.ru/product/shtatnaya ... 2006-2012/ . Мужики , какой совет дадите.
Совет один- не кизди!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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