Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы

Сообщение Baanse » Сегодня, 19:20

Мне нужны отзывы от тех, кто покупал новый МАЗ. Я в принципе уже полностью уверен, что буду заказывать для компании нашей тягач и хочу узнать кто где покупал? Если у посредника, то какие минусы, если у дилера, то такие же вопросы. Лично у меня предварительно здесь https://maz-diler.ru/ оформлен заказ и вот решил узнать мнение опытных. Кто что думает? Также интересует есть ли подобное предложение, но без потери качества? Лично я не заметил.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя