Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
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Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Мне нужны отзывы от тех, кто покупал новый МАЗ. Я в принципе уже полностью уверен, что буду заказывать для компании нашей тягач и хочу узнать кто где покупал? Если у посредника, то какие минусы, если у дилера, то такие же вопросы. Лично у меня предварительно здесь https://maz-diler.ru/ оформлен заказ и вот решил узнать мнение опытных. Кто что думает? Также интересует есть ли подобное предложение, но без потери качества? Лично я не заметил.
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