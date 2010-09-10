Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы

Сообщение polpol » 35 минут назад

Серьезно сэкономить на ремонте позволит и цена на расходники и запчасти у независимых. Тогда как дилерский сервис может предложить только «оригинальные запчасти», и наценка на большую часть этого ассортимента доходит до 60% от закупочных цен, у «независимых» же маржа редко поднимается выше 20-30%. Поэтому я и ремонтирую свой авто в Автосервисе С–МОТОРС в Люблино https://xn----xtbgakbff.com/
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