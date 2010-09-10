Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы
Хотел бы я уже тоже свой отзыв оставить об авто. Но пока нет такого, только собираюсь покупать через http://ambauto.ru/ . Очень надеюсь, что вопрос с покупкой получится закрыть уже в этом месяце и я наконец-то обрету свободу передвижения по нашему городу!
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