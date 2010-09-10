Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Отзывы владельцев о своих авто, плюсы минусы

Сообщение DenisKot » Вчера, 18:52

Хотел бы я уже тоже свой отзыв оставить об авто. Но пока нет такого, только собираюсь покупать через http://ambauto.ru/ . Очень надеюсь, что вопрос с покупкой получится закрыть уже в этом месяце и я наконец-то обрету свободу передвижения по нашему городу!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость