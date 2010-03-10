RZN.info на википедии

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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RZN.info на википедии

Сообщение admin » 10 мар 2010, 16:27

Предлагаем наших пользователей улучшить статью о сайте на Википедии
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RZN.info

а то злые модераторы википедии задумали ее удалить.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: RZN.info на википедии

Сообщение StR » 10 мар 2010, 19:45

Имхо, если на википедии нет информации о чем-либо - это проблемы википедии.
Статья о rzn.info достоверна. Сайт действующий. Не хотят - да и фиг с ними.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: RZN.info на википедии

Сообщение salabus » 23 мар 2010, 16:24

Удалили уже.
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zumma
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1811
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 22:35

Re: RZN.info на википедии

Сообщение zumma » 23 мар 2010, 18:32

Можно подумать, что от их удаления рязанский сайт исчезнет или перестанет быть интересен рязанцам. :)
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DavidZed
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:07

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DavidZed
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:07

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