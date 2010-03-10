RZN.info на википедии
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
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RZN.info на википедии
Предлагаем наших пользователей улучшить статью о сайте на Википедии
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RZN.info
а то злые модераторы википедии задумали ее удалить.
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=RZN.info
а то злые модераторы википедии задумали ее удалить.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: RZN.info на википедии
Имхо, если на википедии нет информации о чем-либо - это проблемы википедии.
Статья о rzn.info достоверна. Сайт действующий. Не хотят - да и фиг с ними.
Статья о rzn.info достоверна. Сайт действующий. Не хотят - да и фиг с ними.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: RZN.info на википедии
Удалили уже.
Re: RZN.info на википедии
Можно подумать, что от их удаления рязанский сайт исчезнет или перестанет быть интересен рязанцам.
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